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最受歡迎紙幣… 百元美鈔數量 10年增逾1倍 為什麼？

記者顏伶如／綜合報導
百元大鈔是全美流通最多的貨幣，在其他國家也很常見。圖為南韓外換銀行的行員正在清點美元大鈔。(路透)
百元大鈔是全美流通最多的貨幣，在其他國家也很常見。圖為南韓外換銀行的行員正在清點美元大鈔。(路透)

這個月在紐約逛跳蚤市場時，26歲資深計畫協調專員希索恩(Rayza Sison)使用百元鈔票連續遭攤販以「找不開」、「只接受數位支付」等理由拒收，轉往咖啡店、水果鋪消費想讓店家找零仍然碰壁，到頭來鈔票始終留在皮夾裡沒花掉。她說：「我還以為現金比較方便，特別是在跳蚤市場。」

各種面額的美元紙幣當中，有著富蘭克林(Benjamin Franklin)肖像的百元鈔票，受歡迎程度向來遠遠超過其他金額，一元鈔票也無法媲美。聯準會(Federal Reserve)統計，百元美鈔數量從2012年至2022年之間增加一倍多，成長幅度超過其他面值鈔票。

不過，百元鈔票常導致結帳櫃台大排長龍，因為店員必須花時間驗證是否收到偽鈔。某些經濟學者呼籲減少推出百元鈔票，因為容易涉及非法活動。

聯準會數據顯示，目前約有60%交易是透過信用卡或簽帳卡(debit cards)支付，自從2020年疫情爆發後，現金使用大量驟減，直到現在尚未恢復。目前美國所有最常使用的支付方式當中，現金排行第三。

哈佛大學(Harvard University)經濟教授羅格夫(Kenneth Rogoff)估測指出，雖然百元美鈔逾半數是持有於海外地區，但美國國內的百元鈔票在2022年時足讓每個美國人分配到55張。

聯準會表示，最近一次下令印製的美元鈔票，數量與疫情發生之前的趨勢一致；印製新鈔主要是用來替換正常使用過程中耗損的舊鈔。

在10年的使用期間，百元鈔票比一元、五元面額鈔票壽命更長，因為民眾比較願意把百元鈔票留存起來，捨不得花掉。雖然有某些不方便，但百元鈔票仍帶有特殊的文化象徵。住在加州班尼西亞(Benicia)的34歲居民詹金斯(Kelvin Jenkins)說，大面額鈔票感覺起來較能展現「身分地位」。

從事領導統御培訓的詹金斯說，本月稍早去銀行提款100張百元鈔票，準備透過「臉書拍賣市集」(Facebook Marketplace)平台買車，銀行人員大為意外，頻頻詢問提款用途及他從事的職業。

聯準會 疫情 加州

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