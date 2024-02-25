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安置資金用光…數百無證客被丟包在聖地牙哥巴士站

編譯潘勛／綜合24日電
包括中國籍在內的數以百計的無證客突然被釋放出來，23日搭巴士抵達加州聖地牙哥市，下車後正在拿取行李，準備另謀出路。(美聯社)
包括中國籍在內的數以百計的無證客突然被釋放出來，23日搭巴士抵達加州聖地牙哥市，下車後正在拿取行李，準備另謀出路。(美聯社)

包括來自中國等國的數百名無證客23日被邊境巡邏隊(Border Patrol)載到加州聖地牙哥郡巴士站後放人，自由行動，而非送到收容中心；美聯社報導，這件事顯示，即便該南疆最大城市，要應付前所未有的潮水般而來的無證客潮，安置資金已也告左支右絀。

邊境巡邏隊用多輛巴士，載著來自塞內加爾、中國、厄瓜多、瓜地馬拉等許多國家的無證客，來到一處轉繼中心外，然後叫他們下車。無證客以前能有安全處所可以為手機充電、上個廁所、吃頓飯，然後思考轉往其他城市，現卻被扔在街頭，無處可去。每人都接到日後出庭的傳票。

移民援助組織表示，本以為那些無證客會由轉繼中心再被載往一處停車場，讓他們充電手機，搭車前往機場。絕大多數無證客本打算只在聖地牙哥停留幾個鐘頭，接下來再去機場，或者有人會在停車場接他們。

包括中國籍在內的數以百計無證客突然被釋放出來，23日搭巴士抵達加州聖地牙哥市，下...
包括中國籍在內的數以百計無證客突然被釋放出來，23日搭巴士抵達加州聖地牙哥市，下車後拿取行李，準備另謀出路。(美聯社)

來自多明尼加共和國、30歲油漆工古茲曼(Gabriel Guzman)22日由偏遠山區跨越邊界，然後「被釋放」在聖地牙哥，他問道，「這是到聖地牙哥了嗎？」他被告知，6月應在波士頓市的移民法院出庭，他希望在當地賺些錢，寄回家給三個孩子。

轉繼中心停滿車輛，所以移民連站的地方都沒有，而且沒有廁所。有位計程車司機在攬客，說載去聖地牙哥國際機場車資100元，價錢是共享汽車App索費的一倍。有些移民乾脆走進市區而消失，志工來不及接近他們，指示他們在人行道上等。

聖地牙哥郡去年10月起提供600萬元給非營利組織「南灣社區服務」(SBCS)，要他們在一處本來是國小的建築群，提供手機充電站、食物、旅遊建議等服務，該組織本打算開張到3月，但到22日已用光資金，不得不關門。

包括中國籍在內的數以百計的無證客突然被釋放出來，23日搭巴士抵達加州聖地牙哥市，...
包括中國籍在內的數以百計的無證客突然被釋放出來，23日搭巴士抵達加州聖地牙哥市，準備另謀出路。圖為似為中國籍的無證客使用手機翻譯，向計程車駕駛詢問去向地址。(美聯社)

聖地牙哥郡參事委員會主席瓦爾加斯(Nora Vargas)堅定支持移民接待中心，但表示該郡1月遭遇致災洪水，得評估損害、收容街友，郡內居民醫療都欠缺經費，財政方面不得不撙節。

南灣社區服務遇到一些移民倡議團體猛烈批評，但該組織向郡方表示，郡方要求的目標是每月100萬元，但服務每個月耗資140萬元；不能說提前用光資金，而是已經竭盡全力，仍太吃緊。

聖地牙哥 移民 無證客

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