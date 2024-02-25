我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

娃哈哈集團創辦人宗慶後因病去世 享年79歲

無證客危機 拜登晤州長 考慮採行政手段

編譯盧炯燊／綜合24日電
拜登總統23日在白宮對出席全國州長協會的州長們表示，我們的移民制度已經崩潰，正研究以行政命令來採取行動。(美聯社)
拜登總統23日在白宮對出席全國州長協會的州長們表示，我們的移民制度已經崩潰，正研究以行政命令來採取行動。(美聯社)

南部邊境無證客危機勢必影響總統拜登的選情，他23日在白宮東廂與「全國州長協會」(National Governors Association)成員的州長私人會晤時表示，在兩黨邊境移民協議破局後，他正探索可以採取哪些行政手段來遏制無證客危機。

言談之間，拜登似乎對他單方面行動的權力受到法律限制感到沮喪。

拜登對州長們說：「隨著時間的推移，現有的法律及資源已經跟不上我們的移民制度，而且這個制度已經崩潰了。」他感嘆「小小的政治干預」扼殺了這個協議。

拜登要求州長們敦促本州的國會議員在48小時內重啟破局的兩黨協議，同時又嚴厲批評共和黨人在前總統川普遊說下，臨陣退出這個協議。

他後來與州長們答問期間，表示正研究透過行政命令來採取行動。

州長協會主席、共和黨籍猶他州州長考克斯(Spencer Cox)會晤後向記者說，拜登沒有具體說明正考慮哪些行動，但引述拜登的說法，沒有國會支持的情況下，他能夠做的事實在很有限。

協會副主席、民主黨籍科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)則說，州長們從拜登方面得到的感覺是，他們可以研究在執行方面能夠做些什麼；不過他認為，期望必須切合實際，因為這比國會的解決方案更加有限。

考克斯其後補充說，拜登提到可以宣布邊境進入緊急狀態，理論上這可以額外釋放聯邦資金，應對各州在採取任何邊境行動時的需要。

他又說已向拜登表明，若單方面採取行動時，最終及更全面的解決方案還是要取決於國會。

目前，尚不清楚拜登將如何運用總統權力阻止南部邊境無證客；知情人士指出，由於尚未最終確定任何行動，拜登也未簽署任何命令，因此白宮最終也可能選擇不採取任何行政行動。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)拒絕對總統與州長們的私人談話置評，只說「(總統)尚未就任何行動做出決定。」

拜登 白宮 無證客

上一則

北部邊境無證客也暴增 美施壓加拿大：墨遊客須獲簽證

下一則

紐時記者新書：梅蘭妮亞與伊凡卡 爭白宮辦公室掀戰

延伸閱讀

澤倫斯基稱沒有人會坐視烏克蘭滅亡、普亭「必輸到一無所有」

澤倫斯基稱沒有人會坐視烏克蘭滅亡、普亭「必輸到一無所有」
南卡州共和黨初選 川普擊敗海理

南卡州共和黨初選 川普擊敗海理
俄烏戰爭2周年 西方領袖反應一次看

俄烏戰爭2周年 西方領袖反應一次看
阿州冷凍胚胎判決／墮胎權限縮 拜登陣營歸咎川普

阿州冷凍胚胎判決／墮胎權限縮 拜登陣營歸咎川普

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
德州今年1月起率先禁止在大學內推行多元化，要求不能以種族、性別、膚色等因素影響招生和雇用。圖為奧斯汀德州大學學生在已被移去名稱的「多元文化中心」內學習。(美聯社)

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

2024-02-18 08:17
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
與中國政府關係密切的安洵信息公司，疑遭自家人洩密，將海外網攻的手法曝光，包括台灣、英國、北約等都曾遭其滲透。（美聯社）

上海安洵機密外洩 中國駭客網攻內幕曝光

2024-02-22 01:30

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸