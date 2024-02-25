無證客危機 拜登晤州長 考慮採行政手段

拜登總統23日在白宮對出席全國州長協會的州長們表示，我們的移民制度已經崩潰，正研究以行政命令來採取行動。(美聯社)

南部邊境無證客 危機勢必影響總統拜登 的選情，他23日在白宮 東廂與「全國州長協會」(National Governors Association)成員的州長私人會晤時表示，在兩黨邊境移民協議破局後，他正探索可以採取哪些行政手段來遏制無證客危機。

言談之間，拜登似乎對他單方面行動的權力受到法律限制感到沮喪。

拜登對州長們說：「隨著時間的推移，現有的法律及資源已經跟不上我們的移民制度，而且這個制度已經崩潰了。」他感嘆「小小的政治干預」扼殺了這個協議。

拜登要求州長們敦促本州的國會議員在48小時內重啟破局的兩黨協議，同時又嚴厲批評共和黨人在前總統川普遊說下，臨陣退出這個協議。

他後來與州長們答問期間，表示正研究透過行政命令來採取行動。

州長協會主席、共和黨籍猶他州州長考克斯(Spencer Cox)會晤後向記者說，拜登沒有具體說明正考慮哪些行動，但引述拜登的說法，沒有國會支持的情況下，他能夠做的事實在很有限。

協會副主席、民主黨籍科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)則說，州長們從拜登方面得到的感覺是，他們可以研究在執行方面能夠做些什麼；不過他認為，期望必須切合實際，因為這比國會的解決方案更加有限。

考克斯其後補充說，拜登提到可以宣布邊境進入緊急狀態，理論上這可以額外釋放聯邦資金，應對各州在採取任何邊境行動時的需要。

他又說已向拜登表明，若單方面採取行動時，最終及更全面的解決方案還是要取決於國會。

目前，尚不清楚拜登將如何運用總統權力阻止南部邊境無證客；知情人士指出，由於尚未最終確定任何行動，拜登也未簽署任何命令，因此白宮最終也可能選擇不採取任何行政行動。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)拒絕對總統與州長們的私人談話置評，只說「(總統)尚未就任何行動做出決定。」