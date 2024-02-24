川普反對援烏論 WSJ：共和黨基本盤全面擁抱

保守派政治行動會議正在討論是美國邊境安全重要，還是烏克蘭邊境安全重要。圖為共和黨籍眾院國土安全委員會主席格林在會上發言。(路透)

「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference，CPAC)年度會議正在舉行，華爾街日報23日報導，今年與會者充分反映保守派人士如何在前總統川普 影響下改變立場，堅決反對援助烏克蘭 ；而在參院過關的邊境包裹法案中包括對烏克蘭、以色列及台灣提供軍援，但在共和黨 居多數的眾院通過的機會非常渺茫。

來自賓州塞尼卡(Seneca)的年會出席者、70歲珠寶商艾瑞拉(Sue Errera)說：「我不想再對烏克蘭提供任何經費，這點非常重要。」她表示，美國應該先把自己顧好。

艾瑞拉說，不支持俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，普亭就是個獨裁者，「可是我並不認為所有問題都是他造成的」。

報導指出，今年「保守派政治行動會議」參加者對於美國軍援烏克蘭的看法，與主辦單位邀請的演講者在台上發表論述彼此呼應。

被傳出是川普考慮副手人選之一的非洲裔佛州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)，演講時便對拜登總統隔空喊話說，必須決定「美國的邊境」比較重要，還是「烏克蘭的邊境」重要。

阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)是對參院邊境與軍援包裹法案投下反對票的26名共和黨參議員之一。他說：「我沒有再投票支持給烏克蘭更多經費，因為我知道他們贏不了。」

塔伯維爾說，一旦川普再度執政，就會馬上停止援助烏克蘭。他指出，川普知道烏克蘭毫無勝算，川普也有辦法跟普亭達成交易。

報導指出，在馬里蘭州國家港灣(National Harbor)登場的這場保守派年度盛會，十足展現共和黨基本盤已全面擁抱川普頗受爭議的對俄態度，共和黨國會議員受到影響之後，逐漸揚棄昔日美國為受困盟邦提供軍援的堅定立場。

眾院議長強生(Mike Johnson)已表態拒絕處理參院送來的邊境法案，川普及共和黨基本盤對該法案大力反對，則讓援烏在共和黨內變成了有毒(toxic)且造成分裂(divisive)的敏感話題。