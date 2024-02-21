拜登募款達1.3億元 民主黨最吸金候選人

拜登總統競選連任，募款能力高強。圖為拜登總統20日自華府啟程到加州三天拜票募款。(路透)

美聯社報導，總統拜登 20日前往加州 ，展開為期三天的競選活動並趁機募集更多捐款，截至上個月底，拜登陣營募款金額已達1億3000萬元，超過任何一位民主黨候選人。

拜登競選團隊和民主黨全國委員會(DNC)20日證實，上個月獲得42萬2000名支持者捐款，金額總計4200萬元，競選帳戶累計1億3000萬餘元。

拜登競選經理茱莉‧羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)認為募款金額「正是拜登和賀錦麗團隊今年大選的實力展現」，並宣稱共和黨內部分歧：「當拜登和賀錦麗團隊透過募款爭取支持，共和黨人卻意見分歧，要嘛花錢對抗川普 ，要嘛花錢支持川普的極端和失敗主義。」

拜登總統競選連任，募款能力高強。圖為拜登總統20日自華府啟程到加州三天拜票募款。(路透)

今年，川普仍然保持著令人印象深刻的籌集競選資金的能力，特別是來自通常在網路上捐款的基層捐助者，雖然川普競選團隊尚未公布1月募款金額，但是支持者積極透過網路捐款表態，川普募款能力依然不容小覷。

因此民主黨人也不敢輕忽大意，拜登本周前往洛杉磯和舊金山灣區，短短兩個多月內第三度訪問加州這個民主黨鐵票區。

雖然去年美國編劇工會(Writers Guild of America)和美國演員工會(SAG-AFTRA)聯手罷工期間，拜登選擇迴避，如今得積極爭取支持。

根據報導，拜登的加州之行，第一站來到洛杉磯參加籌款活動、發表政見演說，再轉往舊金山和洛斯阿圖斯(Los Altos Hills)參加募款造勢活動。

雖然拜登的加州之行，主要針對財力豐厚的金主募款，不過根據統計，拜登競選團隊已經收到300萬筆捐款，其中97%金額低於200元的小額捐款；同時拜登還獲得15萬8000名「固定捐款者」(sustaining donors)每月捐款的承諾，是2020年拜登首次參選時的募款兩倍多，對於選情持續低迷的拜登而言，不異是一劑強心針。

拜登競選團隊資深公關顧問達克羅(TJ Ducklo)表示：「募款將用於爭取選民。」