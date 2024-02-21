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紐時放大檢視「拜登太老」發行人稱白宮「極為不滿」

編譯廖振堯／綜合20日電
紐時發行人沙茲伯格。(路透)
紐時發行人沙茲伯格。(路透)

紐約時報近期多篇報導或專欄放大檢視拜登總統，質疑他的高齡是否足以勝任下個總統任期；據稱白宮對這些文章「極為不滿」(extremely upset)，但紐時發行人沙茲伯格(A.G. Sulzberger)表示他會繼續全面、公平地報導。

政治新聞網站Politico報導，沙茲伯格接受英國牛津大學「路透新聞學研究所」(The Reuters Institute for the Study of Journalism)訪問時表示，歷史上看來拜登是個不受歡迎的現任總統，也是擔任此職務最老的人，紐約時報已經廣泛報導了這兩個現實，儘管白宮感到非常不滿，「但我們將繼續全面、公正地報導，不僅是關於川普、還有拜登總統。」

有關拜登支持率低落、拜登年齡的報導的批評引發了拜登競選團隊和一些媒體人士的不滿。有關年齡的報導通常獲得更大的關注，如特別檢察官許景(Robert K. Hur)在調查拜登卸任副總統後將機密檔案帶到辦公室及住家的報告中，直白地寫道拜登是「一位記憶力不佳的老人」。

紐約時報前公共事務編輯蘇利文(Margaret Sullivan)上周表示，以她以前常在該報的經驗來看，她認為這篇新聞的報導完全過頭了，她希望沙茲伯格指示他的撰述編輯和資深新聞編輯主管停止「過度報導和評論有關拜登年齡的言論」並「緩和一些」。

沙茲伯格接受訪問時表示，他們並不是認為拜登的年齡與川普的五椿法庭案件相同重要。「這些事是不同的，但它們都是真的，公眾需要知道這兩件事。如果你炒作一方或貶低另一方，從長遠來看沒有一方有理由相信你。」

沙茲伯格也說，不成比例的保守派選民不會相信任何稱「拜登是2020年總統大選合法勝者」的新聞來源，但也不能因為要贏得這些人的支持就改變報導語言。「我們只是充分、簡單地以一種不帶感情的方式陳述事實。我們不是任何人的反對派，我們也不是任何人的哈巴狗。」

拜登 紐約時報 白宮

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