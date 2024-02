紐時放大檢視「拜登太老」發行人稱白宮「極為不滿」

紐時發行人沙茲伯格。(路透)

紐約時報 近期多篇報導或專欄放大檢視拜登 總統,質疑他的高齡是否足以勝任下個總統任期;據稱白宮 對這些文章「極為不滿」(extremely upset),但紐時發行人沙茲伯格(A.G. Sulzberger)表示他會繼續全面、公平地報導。

政治新聞網站Politico報導,沙茲伯格接受英國牛津大學「路透新聞學研究所」(The Reuters Institute for the Study of Journalism)訪問時表示,歷史上看來拜登是個不受歡迎的現任總統,也是擔任此職務最老的人,紐約時報已經廣泛報導了這兩個現實,儘管白宮感到非常不滿,「但我們將繼續全面、公正地報導,不僅是關於川普、還有拜登總統。」

有關拜登支持率低落、拜登年齡的報導的批評引發了拜登競選團隊和一些媒體人士的不滿。有關年齡的報導通常獲得更大的關注,如特別檢察官許景(Robert K. Hur)在調查拜登卸任副總統後將機密檔案帶到辦公室及住家的報告中,直白地寫道拜登是「一位記憶力不佳的老人」。

紐約時報前公共事務編輯蘇利文(Margaret Sullivan)上周表示,以她以前常在該報的經驗來看,她認為這篇新聞的報導完全過頭了,她希望沙茲伯格指示他的撰述編輯和資深新聞編輯主管停止「過度報導和評論有關拜登年齡的言論」並「緩和一些」。

沙茲伯格接受訪問時表示,他們並不是認為拜登的年齡與川普的五椿法庭案件相同重要。「這些事是不同的,但它們都是真的,公眾需要知道這兩件事。如果你炒作一方或貶低另一方,從長遠來看沒有一方有理由相信你。」

沙茲伯格也說,不成比例的保守派選民不會相信任何稱「拜登是2020年總統大選合法勝者」的新聞來源,但也不能因為要贏得這些人的支持就改變報導語言。「我們只是充分、簡單地以一種不帶感情的方式陳述事實。我們不是任何人的反對派,我們也不是任何人的哈巴狗。」