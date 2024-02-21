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川普罰金上架募資平台 3天進帳60萬 GoFundMe被指違反原則

編譯潘勛／綜合20日電
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

群眾募資平台「眾籌網」(GoFundMe)因為替一位支持川普的募款人在該平台上成立募資項目，來支付川普的民事官司罰金辯護，目前受到嚴重檢視；而該平台高管與川普之間的關係也被挑出。

「新聞周刊」(Newsweek)20日報導，房地產商卡登(Grant Cardone)之妻艾蓮娜(Elena Cardone)16日在「眾籌網」設立專頁「捍衛川普：為3億5500萬不公判決集資」。

這是因為紐約州法官恩格隆(Arthur Engoron)在16日下午判決川普必須繳交大約3億5500萬元罰金而起。紐約州法院判定川普身為川普集團高層，虛膨自己資產淨值，向貸款方及保險業者謀求條件更佳的貸款。

新聞周刊表示，自募款活動成立以來，到20日晨已由1萬1000多名捐款人收到超過60萬元的捐贈。

但這項募款活動也受到檢視，有人認為這項活動，違反平台規則，即「眾籌網」不得為「據控金融與暴力犯罪的官司辯方」籌錢。此外依平台條款，捐贈只能給個人或慈善組織。

該平台公共事務主任卓蒙(Jalen Drummond)表示，這次募款活動目前合乎服務條款。 卓蒙做此表示之後，因為他以前替川普工作，這次募款挑起更多疑問。

根據卓蒙的「領英」(LinkedIn)的檔案，他自2019年11月到2020年8月在白宮的通訊辦公室擔任副主任。2020年8月到川普離職的2021年1月，卓蒙擔任白宮副發言人。

據阿拉巴馬州「特魯斯維爾論壇報」(Trussville Tribune)報導，卓蒙獲拔擢為副發言人後，曾在臉書貼文表示，獲晉升不勝感激之至。他還寫道，「再沒有總統第一任期屆此時段，建樹比川普總統來得多，他一再顯示，不畏挺身面對國家遭逢的重大挑戰。美國人民選出川普，是因為他們瞧見一名鬥士，敢於調降稅負、斡旋互惠的貿易協定、吸引就業回流、確保邊界安全、重建軍力、強化盟誼、與敵人對峙、為弱者奮鬥、任命保守派法官、讓華府泥淖不再糾纏人民日常生活。他做出並信守承諾！」

新聞周刊無法獨立查核到卓蒙的該條貼文。離開白宮時，卓蒙貼出自己與川普的合照，另稱這個經驗是「畢生榮耀」。

川普 白宮 貸款

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