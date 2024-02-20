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人手短缺…今年請人報稅變貴了 服務費用漲11%

記者顏伶如／綜合報導
由於員工短缺，今年找人代為報稅的服務費用將更為上漲。（美聯社）
由於員工短缺，今年找人代為報稅的服務費用將更為上漲。（美聯社）

報稅季節讓許多民眾感到頭疼，現在就連請人幫忙報稅，費用也變貴了。

今年1月消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)使用報稅服務的花費上漲11%。請人報稅的花費變重，對於在通膨高漲底下為日常生活掙扎的美國民眾來說，造成巨大衝擊。

讓納稅人自己動手報稅的軟體，價格通常在50元左右；稅務專家說，聘請專人幫忙報稅，花費則在200元至1000元之間。

理財諮詢網站「金榮策略家」(Finance Strategists)創辦人坦普林(True Tamplin)說，報稅服務漲價原因很多，最常見的因素是人手不夠。

坦普林接受新聞周刊(Newsweek)訪問時說，市場對於會計專業人才的需求量增加，但供給量卻非常有限，導致報稅服務價格增加。

稅務法規調整之下，每年變得越來越複雜，會計師購買的稅務軟體具有進階版功能，如此一來對消費者提供服務的成本也隨之增加。

田納希州理財顧問畢尼(Alex Beene)受訪時說，報稅服務價格變貴反映了當今現況，絕大多數報稅服務公司，就連高度使用自動化的公司也一樣，為了留住員工都必須大幅加薪，「這些成本開銷則轉嫁到消費者身上」。

希望在報稅季節減少開銷的民眾，不妨考慮其他替代選項。某些報稅軟體為學生、老年人或低收入族群提供特價優惠。社區圖書館、非營利組織通常提供免費或價格低廉的報稅協助方案。

調整後總收入(adjusted gross income，AGI)不到7萬9000元的民眾，可以使用國稅局(IRS)免費報稅平台Free File的Fillable Forms稅表，但納稅人要注意這套系統並不包括州稅，而且所有填寫數字必須自行檢查是否計算有誤。

國稅局今年在多州推出免費網路報稅服務「直接申報」(Direct File)試辦計畫，如果成效良好，接下來將擴大推出。

坦普林說，使用W-2薪資表格的員工，其實都可以自行填寫基本表格完成報稅。他說，許多納稅人面臨複雜的稅務狀況還是應求助報稅專家，例如列舉扣減(itemized deductions)項目非常多、可以因為抵稅而降低繳稅金額等，最好都要請教稅務專家因為花錢聘請專人報稅的開銷，跟報稅時獲得的省稅效果相比，非常划算。

坦普林說，如果民眾不願意花錢聘請專人報稅而要自己處理，必須注意使用複雜軟體可能搞錯的後果，最後恐將遭到國稅局查稅。

報稅 國稅局 低收入

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