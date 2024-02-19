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若中國以傾銷解決產能過剩問題 美警告將偕盟友採取行動

編譯季晶晶／綜合外電
華盛頓警告，如果中國試圖在國際市場傾銷電動車、太陽能板、鋰電池等貨物，以解決產能過剩問題，美國將採取行動。（路透）
華盛頓警告，如果中國試圖在國際市場傾銷電動車、太陽能板、鋰電池等貨物，以解決產能過剩問題，美國將採取行動。（路透）

英國金融時報報導，華盛頓已經警告北京，如果中國試圖以在國際市場傾銷貨物來解決其產能過剩問題，美國及其盟國將採取行動。

美國財政部的兩名高階官員表示，美國財政部負責國際事務的次長尚博 （Jay Shambaugh）最近率領代表團訪華時，向中國分管經濟事務的副總理何立峰明確表達此一憂慮。

他說：「我們擔心中國工業支援政策和總經政策更側重供應，而不考慮需求來自何處，這將造成產能過剩，最終衝擊全球市場。」

美國最擔心先進製造業，特別是清潔能源部門，例如電動車、太陽能板、鋰電池等。

尚博說，他強調了不僅美國關注此事而已，中國不該把美方或其他國家的反應視為「意外之舉」。

歐盟去年對中國電動車業發起反補貼調查。歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）上周六表示，歐盟準備使用貿易工具來解決中方不公平的貿易做法。

一位官員表示，華府盼望北京嚴肅面對問題。他補充說，美國財長葉倫今年稍晚訪問北京時，這個問題會是議程重點。葉倫本月稍晚到巴西聖保羅會晤G20國家財長時，預料也將提及中國產能過剩問題。

但中方官員指出，美國降低通膨法使其進口中國鋰電池和電動車的成本高昂。一些專家也說，去年中國近三分之一的電動車出口是美商特斯拉上海廠生產的車。

電動車 歐盟 財政部

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