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歷任總統PK 拜登拿第14名勝過雷根 川普意外墊底

川普外交政策2.0：少些盟友、少些貿易、多些忠臣

記者胡玉立／綜合報導
華爾街日報報導，川普若再次當選，他的外交觀點大致將與他第一任期觀點一致。（美聯社）
華爾街日報報導，川普若再次當選，他的外交觀點大致將與他第一任期觀點一致。（美聯社）

川普愈來愈接近成為共和黨總統提名人，他的外交政策走向也隨著他最近的煽動性說法，變得益發明顯；華爾街日報（WSJ）報導，川普若再次當選，他的外交觀點大致將與他第一任期觀點一致，但他將面臨一個更不穩定的世界，他會試圖讓美國進一步退出長期軍事和經濟協定，他也會需要更多忠心耿耿的國安要員來實現心願。川普外交政策2.0將是：少些盟友、少些貿易、多些忠臣。

華爾街日報指出，川普在競選過程中，說他會鼓勵俄羅斯攻擊那些未達到國防支出目標的北約國家，他迴避透露自己將如何處理包括中東戰爭在內的當前衝突，大膽宣稱他能在24小時內解決烏克蘭戰爭。他把自己不按牌理出牌的行事風格以及他與獨裁強人普亭、習近平、金正恩的關係，當成選舉賣點。

川普敦促國會共和黨盟友反對提供烏克蘭數十億元額外援助；他對北約的抱怨在歐洲引起恐慌；台灣人民也很想知道，美國是否會在川普主政下阻止中國入侵。

川普聲稱美國為了維持全球秩序，一直在自我犧牲。川普早在2016年當選總統前，就堅信美國遭利用，他強化了共和黨內的孤立主義，壓抑了兩黨對多邊貿易協定的興趣。達特茅斯學院研究外交政策教授沃爾福斯(William C. Wohlforth)表示，「美國削減其全球責任的可能性，從未如此真切。」

川普提議對所有進口商品徵收10%關稅，對中國徵收更高稅率，商界領袖表示此舉將對美國經濟造成毀滅性打擊。他承諾將再次讓美國退出「巴黎氣候協定」（Paris Climate Accords），還向多位共和黨參議員提到，他打算把對外援助轉變成貸款。

哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員、川普政府負責戰略的副國家安全顧問沙德洛( Nadia Schadlow)表示，「他的想法是，你想要我們保護你，就得花錢；你想要更好的貿易環境，那就給我們更好的貿易環境吧。」

共和黨內部對於美國在世界舞台到底該多麼激進，看法分歧，川普應會讓那些主張美國重新關注國內事務的人包圍自己，這些人也必須是他的忠誠擁護者。

川普 共和黨 華爾街

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