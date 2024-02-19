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移民故事／南加華人翻譯 種參自學有成

歷任總統PK 拜登拿第14名勝過雷根 川普意外墊底

拜登上任前3年就有408天不在白宮 比川普、歐巴馬還多

編譯廖振堯／綜合18日電
拜登總統2022年8月在特勤人員保護下，於南卡州海濱度假。(美聯社)
拜登總統2022年8月在特勤人員保護下，於南卡州海濱度假。(美聯社)

長期以來，兩黨總統的休假時間都受到對手批評，互相統計誰放假的天數最長；華爾街日報報導，如果把周末旅行、假期和大衛營(Camp David)旅行加起來，拜登上任總統的頭三年有408天全日或部分時間離開白宮；川普在頭三年則有291天、歐巴馬僅135天、小布希為478天。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)前駐白宮記者諾樂(Mark Knoller)統計，拜登在白宮以外非官方或半官方旅行的時間比小布希(George W. Bush)以來的任何一位總統都多。

若只算拜登最常回去的德拉瓦州，頭三年裡有254天全日或部分時間在家鄉度過，且停留時間經常是長周末，即周五下午或傍晚就離開白宮，到周一上午才回去。這三年裡，拜登在德拉瓦州度過約72個周末，不是在威明頓(Wilmington)郊外的家中，就是在雷荷勃斯灘(Rehoboth Beach)以北的海濱別墅。諾樂稱其中43次行程一直持續到周一，意味著拜登就任總統以來超過四分之一的周末是長周末。

廣受批評的另一點是，拜登的德拉瓦州旅行經常需要使用空軍一號或陸戰隊一號(Marine One)直升機專機，有時包括十幾輛或更多車輛的車隊，費用皆由納稅人承擔。

相較之下，若只算川普最常度假的海湖莊園和新州貝明斯特(Bedminster)高球俱樂部，上任頭三年他花259天在此兩處度過；但諾樂指出，川普常常周日便返回白宮，頭三年裡只13次在海湖莊園或貝明斯特停留超過三天。

此外川普透過推廣他的私人俱樂部來獲取經濟利益，因向會員收取高額費用、攏絡富有的捐款者；次子艾瑞克(Eric Trump)也說特勤局住宿以成本價或更低的價格獲得房間。

拜登上任後不久就表達了對白宮生活的不滿，稱其為「鍍金籠子」，認為他任副總統時在美國海軍天文台(U.S. Naval Observatory)的寬敞住所提供更多的自由和隱私。自今年1月20日剛滿總統任期三年後，拜登已三度返回德拉瓦州，包括本周末。

拜登 白宮 德拉瓦州

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