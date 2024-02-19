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移民故事／南加華人翻譯 種參自學有成

歷任總統PK 拜登拿第14名勝過雷根 川普意外墊底

敗訴罰款壓力？川普開賣399元球鞋 限量千雙數小時賣光

編譯俞仲慈／綜合18日電
前總統川普(圖)17日在費城鞋展意外現身，推銷「川普牌」高檔金色球鞋，每雙399元。(美聯社)
前總統川普(圖)17日在費城鞋展意外現身，推銷「川普牌」高檔金色球鞋，每雙399元。(美聯社)

前總統川普接連官司敗訴，被法院裁定支付數億元罰鍰，在面臨極大財務壓力之際，川普17日現身費城鞋展，推出自有品牌球鞋，一雙售價399元，數小時就銷售一空，不過現場歡呼與叫罵此起彼落，比造勢場合還熱鬧。

美聯社報導，川普17日在費城舉辦的球鞋展Sneaker Con活動，意外現身，宣傳自有品牌球鞋，這款名為「永不投降」(Never Surrender)金色高筒運動鞋，是川普首款官方運動鞋，閃耀的金色外型搭配星條國旗，象徵川普捍衛美國的決心。

川普表示：「我想做這件事已經有12、13年了，我認為會很成功。」結果不出意料，售價399元、限量1000雙的川普球鞋在本尊加持下，短短數小時就銷售一空。

前總統川普17日在費城鞋展意外現身，推銷「川普牌」高檔金色球鞋(圖)，每雙399...
前總統川普17日在費城鞋展意外現身，推銷「川普牌」高檔金色球鞋(圖)，每雙399元。(美聯社)

此外，川普還推出兩款中筒運動鞋，分別命名為「T-Red Wave」和「POTUS 45」，兩款球鞋均繡有數字45(川普為第45任總統)和川普姓氏第一個字母T，售價199元；以及自有品牌「Victory47」古龍水、香水，每瓶售價99元，象徵川普將成為第47任總統。

美聯社指出，川普站在講台上推銷球鞋時，支持者的歡呼聲與反對者的噓聲此起彼落，但川普似乎不以為意，因為在場支持者顯然比以往更趨年輕化、多元化。

來自賓州門羅郡(Monroe County)、21歲的聖地亞哥(Jonathen Santiago)和20歲的米切爾(Danea Mitchell)特別開車前來支持川普，並對川普球鞋讚不絕口，密切爾表示：「紅色鞋底的質感非常棒。」而且對於川普官司纏身也不介意，她說：「如果他被判有罪，會是個有趣的四年，而且我毫不懷疑他會當選總統。」

競選共和黨總統提名的前總統川普17日在費城鞋展上意外現身，受到支持者觀迎。(美聯...
競選共和黨總統提名的前總統川普17日在費城鞋展上意外現身，受到支持者觀迎。(美聯社)

根據報導，川普15日被紐約州法院裁定3億5500萬元罰鍰外加利息，加上日前毀謗女作家卡洛爾(E. Jean Carroll)官司敗訴，須賠償8330萬元，合計高達4億3800萬元罰鍰，讓川普背負沉重的財務壓力。

因此川普在競選造勢之餘，親自行銷自有品牌，被拜登競選團隊發言人泰勒(Michael Tyler)藉機嘲諷：「川普現身推銷山寨版Off-White(義大利潮牌運動鞋)，是他此生離「空軍一號」(Air Force One，NIKE經典鞋款)最接近的一次。」

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