民眾關心食品貴、缺住房 拜登「民主牌」難打動搖擺州

拜登總統1月25日再到搖擺州之一的威斯康辛州的一家釀酒廠，宣布聯邦撥款50億元，為當地橋梁與基礎建設進行改建維修。(美聯社)

拜登 總統展開連任競選，主打的訊息之一在共和黨潛在對手、前總統川普 ，對國家民主制度造成嚴重威脅；但在搖擺州的賓州 ，拉美裔社區領袖指出，因為居民最看重的是食品昂貴，缺少可負擔住居，拜登主打那種訊息，只怕會讓選民拂袖而去。

美聯社報導，賓州理海谷(Lehigh Valley)的西語裔中心近日中午有幾十名年紀較長的人在吃飯，人聲鼎沸；樓下龐大的食品專賣店裡，川流不息的客人前來採買。

過去7個月，來食品店的人數上升逾三分之一。中心執行長桑提耶哥(Raymond Santiago)認為，這分外凸顯他過去兩年感受到的一件要事：本地區拉美裔社區裡很多人連滿足基本需求都很吃力。

北安普敦郡(Northampton County)是賓州傳統風向標，而賓州是總統選舉最重要的搖擺州之一，而拉美裔是拜登亟思重建的勝選聯盟重要選民。過去幾次他來賓州，想傳達的訊息之一是川普危及國家民主制度。拜登希望這個訊息，能替四年前出來投他的同一批人充電，再投給他。北安普敦郡2016年以微弱勝幅支持川普，但四年前倒向拜登。

桑提耶哥按自己與前來西語裔中心人士的互動，表示不敢打包票，因為人們談話的重點，都在果菜食品的價格，可負擔住居很缺乏；他表示很多人對拜登主打這條訊息已經無動於衷，不會像2020年那般打動他們，拜登要是繼續推這種訊息，選民可能會轉身而去。

賓州佛吉谷(Valley Forge)強烈象徵著美國為自由而抗爭，拜登挑本地附近的一個地點展開2024選舉首度造勢，他把川普描繪成危害國家，這次普選攸關民主制度能否存活下去。這個訊息與他在2022年期中選舉在費城獨立廳演講所說的很相似；拜登警告說，川普與其追隨者危及「共和國的根本」。

拜登在早期初選季一直彈此論調，對支持者們說，就維繫國家的民主傳統，他贏得連任很重要。

但美聯社過去幾天訪談北安普敦郡各色選民，想了解拜登的訊息是否取得共鳴，如非裔、拉美裔、獨立選民及兩黨溫和派，但他們大致反應說，拜登這一套無法驅使他們出來投票。