99歲前總統卡特安寧療養1年了 每天看球賽、與家人相聚

美國最長壽的前總統、99歲的卡特一年前開始接受安寧療養，2月18日滿一周年。家人表示他仍將繼續與家人在一起。(美聯社)

美國最長壽總統、99歲的卡特(Jimmy Carter)一年前開始接受安寧療護，並在2月18日滿一年。卡特家人透過給「今日美國報」(USA TODAY)的聲明，表示他仍繼續與家人在一起。

聲明中說，「卡特一家非常感謝在這段時間收到許多愛的表達，以及對他們私隱私的持續尊重。家人很高興他去年決定接受安寧療護，同時引發全國不少家庭討論這個重要話題」。

這位第39任總統在2015年被診斷出癌症 擴散到大腦，經過短暫住院治療後，去年決定將剩餘的時間留在家裡與家人在一起，在家鄉喬州 平原鎮(Plains)一間住了60多年的小屋接受安寧療護，而不是額外的治療，由看護人員照看，親友們輪流來看望。

安寧療護旨在減輕患者及其家人的痛苦，為生命不到六個月的人提供「臨終關懷」(Hospice Care)。根據「全國臨終關懷和安寧療護組織」數據，75%病患者在接受安寧療護不到三個月就去世，但約10%的患者繼續活到超過264天。

喬治亞州愛默蕾大學(Emory University)安寧療護中心主任奎斯特(Tammie Quest)認為，卡特的情況仍屬正常，並表示盡早將病患轉為安寧療護反會有更好結果，包括壽命更長，生活品質更高。

卡特孫子賈森(Jason Carter)數星期前向「今日美國報」說，儘管祖父面對重大的身體挑戰，但幾乎每天都會觀看電視棒球比賽及與家人見面。

卡特去年10月1日迎來99歲，與結婚77年的妻子羅莎琳(Rosalynn Carter)，罕有的在萊恩斯花生節公開露面。不過羅莎琳在11月19日去世，終年96歲，也就是進入安寧療護後僅數天。卡特與拜登 總統、副總統賀錦麗等都參加了為他的妻子舉行的悼念活動。

老友斯塔基(Jill Stuckey)經常與卡特見面，說卡特的一生幾乎都顛覆了人們的想像，包括從農民到總統、最長壽及婚姻時間最長的總統，又說他一直按照自己的情況這樣活著，也將這樣死去。