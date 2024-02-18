我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

99歲前總統卡特安寧療養1年了 每天看球賽、與家人相聚

編譯盧炯燊／綜合17日電
美國最長壽的前總統、99歲的卡特一年前開始接受安寧療養，2月18日滿一周年。家人表示他仍將繼續與家人在一起。(美聯社)
美國最長壽的前總統、99歲的卡特一年前開始接受安寧療養，2月18日滿一周年。家人表示他仍將繼續與家人在一起。(美聯社)

美國最長壽總統、99歲的卡特(Jimmy Carter)一年前開始接受安寧療護，並在2月18日滿一年。卡特家人透過給「今日美國報」(USA TODAY)的聲明，表示他仍繼續與家人在一起。

聲明中說，「卡特一家非常感謝在這段時間收到許多愛的表達，以及對他們私隱私的持續尊重。家人很高興他去年決定接受安寧療護，同時引發全國不少家庭討論這個重要話題」。

這位第39任總統在2015年被診斷出癌症擴散到大腦，經過短暫住院治療後，去年決定將剩餘的時間留在家裡與家人在一起，在家鄉喬州平原鎮(Plains)一間住了60多年的小屋接受安寧療護，而不是額外的治療，由看護人員照看，親友們輪流來看望。

安寧療護旨在減輕患者及其家人的痛苦，為生命不到六個月的人提供「臨終關懷」(Hospice Care)。根據「全國臨終關懷和安寧療護組織」數據，75%病患者在接受安寧療護不到三個月就去世，但約10%的患者繼續活到超過264天。

喬治亞州愛默蕾大學(Emory University)安寧療護中心主任奎斯特(Tammie Quest)認為，卡特的情況仍屬正常，並表示盡早將病患轉為安寧療護反會有更好結果，包括壽命更長，生活品質更高。

卡特孫子賈森(Jason Carter)數星期前向「今日美國報」說，儘管祖父面對重大的身體挑戰，但幾乎每天都會觀看電視棒球比賽及與家人見面。

卡特去年10月1日迎來99歲，與結婚77年的妻子羅莎琳(Rosalynn Carter)，罕有的在萊恩斯花生節公開露面。不過羅莎琳在11月19日去世，終年96歲，也就是進入安寧療護後僅數天。卡特與拜登總統、副總統賀錦麗等都參加了為他的妻子舉行的悼念活動。

老友斯塔基(Jill Stuckey)經常與卡特見面，說卡特的一生幾乎都顛覆了人們的想像，包括從農民到總統、最長壽及婚姻時間最長的總統，又說他一直按照自己的情況這樣活著，也將這樣死去。

拜登 癌症 喬州

上一則

跳舞、扳手腕…「奶奶跟外婆」感情好 世界日報也入鏡

下一則

「總統日」從紀念誕辰變購物節 史學家：華盛頓若地下有知會擔憂

延伸閱讀

最長壽總統 99歲卡特安寧療護滿1年 每天看棒球比賽

最長壽總統 99歲卡特安寧療護滿1年 每天看棒球比賽
NBA／籃球名人堂 卡特、畢拉普斯進決選

NBA／籃球名人堂 卡特、畢拉普斯進決選
NBA／進入名人堂決選名單 飛人卡特：我愛打球勝過一切

NBA／進入名人堂決選名單 飛人卡特：我愛打球勝過一切
疫期免費餐點結束 喬州學生積欠餐費增加

疫期免費餐點結束 喬州學生積欠餐費增加

熱門新聞

美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為川普(右)2017年11月訪問北京，與習近平會晤。(美聯社)

彭博：2024無論拜登或川普當選 中國都是輸家

2024-02-13 09:54

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷