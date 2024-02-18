我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

調查：1/3成人相信美國應成為基督教國家 尤其是川普支持者

編譯徐薏茹／綜合17日電
圖為前總統川普去年6月24日出席在華府舉行的信仰與自由聯盟政策會議並發表演講。(美聯社)
圖為前總統川普去年6月24日出席在華府舉行的信仰與自由聯盟政策會議並發表演講。(美聯社)

美國憲法沒有提及基督教或任何特定宗教，「獨立宣言」宣稱，人民的權力來自「造物主」 (Creator)、「自然界的主」(Nature's God)，但並未明確指出造物主的身分；然而，許多人認為開國者希望美國成為一個基督教國家，並且有許多人認為美國應該是一個基督教國家，這種觀點在共和黨和白人福音派中尤其強烈，川普的支持者已經表達了這種觀點。

公共宗教研究所(PRRI)、布魯金斯研究院(Brookings Institution)的報告發現，2023年接受調查的美國成年人中有三分之一的人表示，上帝希望美國成為歐洲基督教徒的應許之地，為世界樹立榜樣。

此類調查發現，基督教國家的信徒人數較少，但更具激情；PRRI的另一項調查顯示，約10%的美國人是最堅定的信徒。

有部分人更認為不應該政教分離

基督教美國的理念對於不同人群有不同的意義，民調發現，許多美國人持有普遍的上帝與國家觀點。然而在這其中，有一個較小的群體在調查中選擇其他選項，如美國憲法受到上帝啟發、聯邦政府應該宣布美國為基督教國家、提倡基督教價值觀或停止實行政教分離。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)2021年的一項調查，對於接受這一信念的人來說，他們更有可能對移民持反對看法、忽視或淡化對非裔歧視的影響，並且認為川普是一個優秀偉大的總統。

這一類人反映出廣泛被稱為「基督教民族主義」的運動，融合了美國和基督教的價值觀、象徵和身分認同，並尋求在公共生活中賦予基督教特權。

這創造出一種「民族清白」的感覺，因此信徒不願面掉美國歷史中更醜陋的部分。

作家麥克丹尼爾(McDaniel)指出，這種信念與過去和現在的其他信仰相關，包括天命論(Manifest Destiny)及現今川普的「美國優先」、「讓美國再次偉大」等標語。

川普呼應了其中的一些觀點，發誓要禁止那些「不喜歡我們宗教」的移民。

許多保守派和共和黨人接受基督教國家起源的理念，但也有許多人拒絕被貼上「基督教民族主義」的標籤。

川普 共和黨 移民

上一則

台裔導演紀錄短片 送「奶奶跟外婆」進奧斯卡

下一則

王毅警告：試圖以「去風險」搞「去中國化」 將犯歷史錯誤

延伸閱讀

金融詐欺案想贏上訴？川普得訴諸「沒有受害人」

金融詐欺案想贏上訴？川普得訴諸「沒有受害人」
國會暴亂案 無總統豁免權 川普團隊放棄上訴最高院

國會暴亂案 無總統豁免權 川普團隊放棄上訴最高院
川普恐須變賣資產 支應金融詐欺民事賠償

川普恐須變賣資產 支應金融詐欺民事賠償
川普涉金融詐欺 民事判賠3.55億 3年禁參與營運

川普涉金融詐欺 民事判賠3.55億 3年禁參與營運

熱門新聞

美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為川普(右)2017年11月訪問北京，與習近平會晤。(美聯社)

彭博：2024無論拜登或川普當選 中國都是輸家

2024-02-13 09:54

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷