調查：1/3成人相信美國應成為基督教國家 尤其是川普支持者

圖為前總統川普去年6月24日出席在華府舉行的信仰與自由聯盟政策會議並發表演講。(美聯社)

美國憲法沒有提及基督教或任何特定宗教，「獨立宣言」宣稱，人民的權力來自「造物主」 (Creator)、「自然界的主」(Nature's God)，但並未明確指出造物主的身分；然而，許多人認為開國者希望美國成為一個基督教國家，並且有許多人認為美國應該是一個基督教國家，這種觀點在共和黨 和白人福音派中尤其強烈，川普 的支持者已經表達了這種觀點。

公共宗教研究所(PRRI)、布魯金斯研究院(Brookings Institution)的報告發現，2023年接受調查的美國成年人中有三分之一的人表示，上帝希望美國成為歐洲基督教徒的應許之地，為世界樹立榜樣。

此類調查發現，基督教國家的信徒人數較少，但更具激情；PRRI的另一項調查顯示，約10%的美國人是最堅定的信徒。

有部分人更認為不應該政教分離

基督教美國的理念對於不同人群有不同的意義，民調發現，許多美國人持有普遍的上帝與國家觀點。然而在這其中，有一個較小的群體在調查中選擇其他選項，如美國憲法受到上帝啟發、聯邦政府應該宣布美國為基督教國家、提倡基督教價值觀或停止實行政教分離。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)2021年的一項調查，對於接受這一信念的人來說，他們更有可能對移民 持反對看法、忽視或淡化對非裔歧視的影響，並且認為川普是一個優秀偉大的總統。

這一類人反映出廣泛被稱為「基督教民族主義」的運動，融合了美國和基督教的價值觀、象徵和身分認同，並尋求在公共生活中賦予基督教特權。

這創造出一種「民族清白」的感覺，因此信徒不願面掉美國歷史中更醜陋的部分。

作家麥克丹尼爾(McDaniel)指出，這種信念與過去和現在的其他信仰相關，包括天命論(Manifest Destiny)及現今川普的「美國優先」、「讓美國再次偉大」等標語。

川普呼應了其中的一些觀點，發誓要禁止那些「不喜歡我們宗教」的移民。

許多保守派和共和黨人接受基督教國家起源的理念，但也有許多人拒絕被貼上「基督教民族主義」的標籤。