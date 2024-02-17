我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

OpenAI完成員工售股交易 最新估值達860億元

納瓦尼之死 凸顯普亭掌權脆弱面

編譯廖振堯／綜合16日電
俄羅斯大選前一個月納瓦尼猝死，凸顯俄國潛在的不穩定性，以及普亭總統為掌權而不擇手段。(歐新社)
俄羅斯大選前一個月納瓦尼猝死，凸顯俄國潛在的不穩定性，以及普亭總統為掌權而不擇手段。(歐新社)

隨著反對派政治人物納瓦尼(Alexei Navalny)於北極圈流放地監獄猝死，克里姆林宮下個月總統大選又將營造「皇城一片祥和」、民眾齊心支持普亭(Vladimir Putin)續任第五個任期的表象，但一些分析人士認為，有關納瓦尼去世的報導提醒人們，普亭的權力可能比表面上看起來更脆弱。

紐約時報報導，克宮向新兵提供高薪，不在第二次徵兵的情況下成功發動入侵烏克蘭，大多數民眾仍能夠繼續日常生活，西方影響深遠的制裁看似並未削弱俄羅斯經濟；而俄烏戰爭即將進入第三個年頭，普亭幾乎完全控制國內政治，即使對手倖存，也是入獄或者流亡；街頭抗議立即被鎮壓、數千名俄羅斯人因批評戰爭而被起訴；在這種程度的控制下，分析人士預計克宮會試圖吹噓前線戰爭的新進展，描繪成普亭連任勝利的大功勞。

莫斯科政治分析家維諾格拉多夫(Mikhail Vinogradov)在16日的電話訪問中表示，納瓦尼之死是蘇聯解體後最令人震驚的俄羅斯政客死亡事件，並說納瓦尼傾向於找出弱點，而不是製造弱點。

俄統治階級感到不安

維諾格拉多夫暗示普亭仍有腐敗等政治負擔，這為機會主義對手提供了可乘之機；他也認為是克宮下手除掉納瓦尼，而這一推測可能會進一步令俄國統治階級感到不安，因為這將提醒他們「政府會全力壓制異議」，這種鎮壓始終「像是一種實驗」。

儘管民調近幾個月來顯示人們普遍支持(或至少接受)入侵烏克蘭，但厭倦戰爭及普亭鎮壓反對派的跡象一再浮上檯面。俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)去年兵變未遂，隨後離奇墜機身亡；此事件凸顯出：對普亭的強烈反對可能會在一瞬間失控，以及俄羅斯大眾可能需要另一位魅力型領導人。

政治分析家斯塔諾瓦亞(Tatiana Stanovaya)16日說，即使納瓦尼去世，他依然為克宮帶來麻煩，他們將不得不處理納瓦尼的遺志，而普亭政權會不會反應過度(實施新一輪鎮壓和審查)就是問題所在。

普亭 納瓦尼 俄羅斯

上一則

川普恐須變賣資產 支應金融詐欺民事賠償

下一則

中神經毒、窗戶墜樓、被槍殺…普亭政敵「死因」五花八門

延伸閱讀

「俄羅斯版曼德拉」獄中猝逝 納瓦尼畢生反普亭

「俄羅斯版曼德拉」獄中猝逝 納瓦尼畢生反普亭
普亭頭號宿敵 納瓦尼真的死了？

普亭頭號宿敵 納瓦尼真的死了？
普亭頭號政敵納瓦尼猝死 前一天才「出庭逗弄法官」

普亭頭號政敵納瓦尼猝死 前一天才「出庭逗弄法官」
納瓦尼之死 拜登憤怒：普亭和「他的暴徒」負有責任

納瓦尼之死 拜登憤怒：普亭和「他的暴徒」負有責任

熱門新聞

美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃