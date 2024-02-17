納瓦尼之死 凸顯普亭掌權脆弱面

俄羅斯大選前一個月納瓦尼猝死，凸顯俄國潛在的不穩定性，以及普亭總統為掌權而不擇手段。(歐新社)

隨著反對派政治人物納瓦尼 (Alexei Navalny)於北極圈流放地監獄猝死，克里姆林宮下個月總統大選又將營造「皇城一片祥和」、民眾齊心支持普亭 (Vladimir Putin)續任第五個任期的表象，但一些分析人士認為，有關納瓦尼去世的報導提醒人們，普亭的權力可能比表面上看起來更脆弱。

紐約時報報導，克宮向新兵提供高薪，不在第二次徵兵的情況下成功發動入侵烏克蘭，大多數民眾仍能夠繼續日常生活，西方影響深遠的制裁看似並未削弱俄羅斯 經濟；而俄烏戰爭即將進入第三個年頭，普亭幾乎完全控制國內政治，即使對手倖存，也是入獄或者流亡；街頭抗議立即被鎮壓、數千名俄羅斯人因批評戰爭而被起訴；在這種程度的控制下，分析人士預計克宮會試圖吹噓前線戰爭的新進展，描繪成普亭連任勝利的大功勞。

莫斯科政治分析家維諾格拉多夫(Mikhail Vinogradov)在16日的電話訪問中表示，納瓦尼之死是蘇聯解體後最令人震驚的俄羅斯政客死亡事件，並說納瓦尼傾向於找出弱點，而不是製造弱點。

俄統治階級感到不安

維諾格拉多夫暗示普亭仍有腐敗等政治負擔，這為機會主義對手提供了可乘之機；他也認為是克宮下手除掉納瓦尼，而這一推測可能會進一步令俄國統治階級感到不安，因為這將提醒他們「政府會全力壓制異議」，這種鎮壓始終「像是一種實驗」。

儘管民調近幾個月來顯示人們普遍支持(或至少接受)入侵烏克蘭，但厭倦戰爭及普亭鎮壓反對派的跡象一再浮上檯面。俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)去年兵變未遂，隨後離奇墜機身亡；此事件凸顯出：對普亭的強烈反對可能會在一瞬間失控，以及俄羅斯大眾可能需要另一位魅力型領導人。

政治分析家斯塔諾瓦亞(Tatiana Stanovaya)16日說，即使納瓦尼去世，他依然為克宮帶來麻煩，他們將不得不處理納瓦尼的遺志，而普亭政權會不會反應過度(實施新一輪鎮壓和審查)就是問題所在。