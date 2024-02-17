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中神經毒、窗戶墜樓、被槍殺…普亭政敵「死因」五花八門

編譯盧炯燊／綜合16日電
俄羅斯總統普亭的政敵，不少人都離奇死亡。納瓦尼就曾被人將神經毒劑「諾維喬克」藏在內褲內受中毒。(截圖自Youtube／Alexei Navalny)
俄羅斯總統普亭的政敵，不少人都離奇死亡。納瓦尼就曾被人將神經毒劑「諾維喬克」藏在內褲內受中毒。(截圖自Youtube／Alexei Navalny)

俄羅斯總統普亭頭號政敵納瓦尼突然傳出死訊，讓人震驚之餘也不感意外；一直以來，俄羅斯異見分子、叛徒、間諜及至傳媒記者遭肉體消失的方式，可謂五花八門難以預料，例如喝了有毒的茶、接觸神經毒劑、近距離槍殺、從窗戶墮下等等，不一而足。

2018年，沒有任何健康問題跡象，以反政府行為藝術聞名的韋爾齊洛夫(Pyotr Verzilov)突然病重昏迷，之後一個月靠呼吸機活下來，後來被送往德國治療。雖然醫生未發現他中毒跡象，但他確信自己中了毒。

2015年，反對派人物卡拉-穆爾扎(Vladimir Kara-Murza)在莫斯科昏迷一周，出現腦水腫及腎衰竭癥狀，聲稱是遭人投毒。2017年再次被投毒並再次生還，但去年他被以叛國罪成判監25年。

葉爾欽時代的副總理涅姆佐夫(Boris Nemtsov)素來反對普亭，2015年2月的一個寒夜，在克里姆林宮附近一座橋上與女友散步時被人槍殺，事件震驚全國。

相對於槍殺，投毒是較為常見的，一個多世紀以來，毒藥是俄羅斯情報部門偏愛的手段；有叛逃者說，早在前蘇聯時期，已有秘密實驗室研究無味無痕跡的毒藥。

俄國使用的有毒物質包括放射性釙-210、重金屬物質、罕見的喜馬拉雅植物毒藥「鉤吻」(gelsemium)；還有一觸碰即致命的軍用神經毒劑諾維喬克(Novichuk)。

投毒很簡單且容易掩飾，混入飲料或食物即可，除直接殺死目標，也可令他長期患上難受的疾病而喪失行動能力。親西方的烏克蘭前總統尤申科(Viktor A. Yushchenko)就被認為遭俄國特工在食物投入工業污染物二噁英(Dioxin)，臉容盡毀。

2006年，叛逃特工利特維年科(lexander Litvinenko)在倫敦喝了含有放射性釙210的茶後病重，三周後死亡；另一名前情報官員斯克里帕(Sergei Skripal)2018年與女兒在英國中毒，儘管倖存下來，但禍及英國一名無辜女子。他們都是被人投放諾維喬克。

除了異見分子、政敵、叛徒，也有不少批評俄羅斯當局的記者被殺或神祕死亡。2004年，反對派記者波利特科夫斯卡婭(Anna Politkovskaya)在國內航班喝茶中毒，雖然活過來，但兩年後在所住公寓電梯內被槍殺。

納瓦尼2020年中毒事件發生後，德國的實驗室從飯店房間的一瓶飲用水上發現了諾維喬...
納瓦尼2020年中毒事件發生後，德國的實驗室從飯店房間的一瓶飲用水上發現了諾維喬克(毒劑)的痕跡，確定就是它毒害了納瓦尼。(路透)

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納瓦尼之死 凸顯普亭掌權脆弱面

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