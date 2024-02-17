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納瓦尼死前一日還健康？出庭時隔鐵窗和法官開玩笑

記者胡玉立／綜合報導
納瓦尼2019年在街頭演說。（美聯社）
納瓦尼2019年在街頭演說。（美聯社）

俄羅斯反對派領袖、普亭總統最大政敵納瓦尼(Alexei Navalny)16日突傳在獄中散步後過世，但他被宣告死亡前一日，還曾參加法庭聽證；現場錄影顯示，納瓦尼身穿黑色囚服、隔著鐵窗和法官開玩笑，看起來精神很好，也很健康。

俄羅斯新聞媒體SOTA發布的影片中，素以幽默和個人魅力著稱的納瓦尼面對鏡頭向法官笑道：「法官大人，我在等─我會把我的個人帳號發給你，這樣你就可以把你當聯邦法官的巨額薪水打進我的個人帳戶來」。

「我的錢快用完了，」今年47歲的納瓦尼在影片中笑著說： 「而且正因你的決定，錢會用得更快。所以拜託送一點給我。還有在看守所裡的你們也送些來。」鏡頭轉到在場法官人等，他們都笑顏以對，氣氛相當輕鬆。

納瓦尼十多年前以諷刺普亭周圍精英階層，聲名鵲起。他因「極端主義」和「貪污」等罪名，在北極圈附近艱苦流放地服19年刑期。2021年1月入獄前，他才剛歷經2020年中毒事件倖存下來，美國國務院稱那是俄羅斯特工下的毒。

監獄當局16日指出，納瓦尼在獄中散步後「感覺不適」，「幾乎立即失去意識」，醫療團隊趕到現場急救無效後，「宣布受刑人死亡」。

報告顯示他相對健康

但各種報告都顯示16日以前，納瓦尼看來都相對健康。法院告訴俄媒RBC，15日法庭聽證會上，納瓦尼「看起來很好」。媒體報導：納瓦尼「沒有對自身健康狀況表示任何抱怨，他積極發言並提出論點捍衛自己的立場」。

納瓦尼猝逝消息傳出後，他的律師索洛維約夫 (Leonid Solovyov) 告訴俄羅斯「新報」(Novaya Gazeta)說，他14日才去探望納瓦尼，「那時一切都好」。

納瓦入獄後，曾絕食抗議、常被罰去單獨囚禁室，與家人聯繫受限。SOTA報導，15日法庭聽證是納瓦尼與試圖沒收他鋼筆的獄警發生「爭執」後舉行。

聽證結束當天，納瓦尼在社群媒體X平台寫道，「亞馬爾(Yamal)監獄決定打破普亭的阿諛奉承莫斯科當局紀錄；他們剛判我15天單獨監禁。不到兩個月這已是第四次單獨監禁。」這是納瓦尼寫下的最後訊息。

納瓦尼（左二）與律師群2023年8月透過視訊接受審問。（美聯社）
納瓦尼（左二）與律師群2023年8月透過視訊接受審問。（美聯社）

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