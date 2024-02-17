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普亭頭號政敵納瓦尼 北極圈監獄猝死 拜登要普亭負責

編譯周辰陽／綜合16日電
納瓦尼被捕後，2022年1月在莫斯科近郊監獄以視訊表達意見。(美聯社)
納瓦尼被捕後，2022年1月在莫斯科近郊監獄以視訊表達意見。(美聯社)

俄羅斯獄政部門16日說，反對派人士納瓦尼(Alexei Navalny)已在遭流放的北極圈監獄內過世，享年47歲；拜登總統當天直指俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)要為此負責，並稱這位批評克里姆林宮的政治人物「為真理發出了強而有力的聲音」。

47歲納瓦尼 最重要在野領袖

納瓦尼是俄國近十年來最重要的在野領袖，也是俄國總統普亭的「眼中釘」與政敵，他除揭發俄國領導高層貪腐、從事反對執政黨「統一俄羅斯黨」運動，還策畫若干次在近年來最大規模反政府抗議。

散步不適 俄官媒：出現血栓

俄國聯邦監獄管理局聲明說，16日受刑人納瓦尼在散步後不適，幾乎立刻失去意識。醫務人員立刻趕到並叫來急救隊，實施所有必要急救措施，但仍回天乏術。急救人員證實他死亡，正釐清死因。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，普亭已知悉此事。據俄國官媒「今日俄羅斯」報導，納瓦尼死前出現血栓。

曾是勞改營 該監又稱極地狼

俄羅斯總統普亭最大政敵納瓦尼被關押在北極圈外的監獄「極地狼」，並於16日死於獄中...
俄羅斯總統普亭最大政敵納瓦尼被關押在北極圈外的監獄「極地狼」，並於16日死於獄中。(路透)

納瓦尼2020年因神經毒劑中毒的事件，成為全球頭條新聞；他在德國接受治療後，於2021年初返俄，隨即由於他痛斥為政治動機的多項罪名被捕監禁；他因詐欺等罪名在最高戒備的監獄服11年半刑期，去年8月再因其領導的政治活動遭當局宣布為極端主義而加處19年有期徒刑，去年底被移監北極圈內俗稱「極地狼」的監獄。

極地狼位於北極圈以北約40哩，距離莫斯科東北方約1200哩之遙，建於1960年代，曾是前蘇聯惡名昭彰的古拉格勞改營的一部分。

納瓦尼律師索洛福尤夫未立即證實納瓦尼死訊，他說，14日有位律師去訪視納瓦尼，「當時一切正常」。

英國「衛報」質疑納瓦尼遭到普亭下令暗殺，拉脫維亞總統也在Ｘ平台指控納瓦尼是「遭克里姆林宮殘忍謀殺」。

拜登16日在白宮的電視講話中指出：「毫無疑問，普亭對納瓦尼的死負有責任。普亭有責任。」他說：「發生在納瓦尼身上的事，進一步證明普亭的殘暴。任何人都不應被愚弄。」

去年底納瓦尼一度下落不明，其發言人之後證實他被移監北極。納瓦尼曾提到自己常遭單獨關押。普亭的不少政敵都死於非命。俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津去年8月才離奇墜機身亡，而他去年6月兵變未遂。拜登總統當時暗示，俄國很多事是普亭在幕後主使。

納瓦尼 普亭 俄國

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