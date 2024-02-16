邊境失控 麥康諾批：拜登犯大錯誤 成連任大問題

國會參院共和黨領袖麥康諾批拜登總統未能遏止大批無證移民湧入，是犯了非常大的錯誤。圖為渡過格蘭河進入美國的無證客。(美聯社)

國會參院共和黨 領袖麥康諾(Mitch McConnell)15日在接受政治網媒「國會山莊報」(The Hill)訪問時，認為南部邊境危機問題是今年大選的焦點，同時痛批總統拜登 未能遏止大批無證移民的湧入，是犯了非常大的錯誤。

麥康諾在他的國會辦公室接受訪問時，拒絕評論共和黨在紐約州第三國會選區特別選舉落敗之事，儘管黨內有民調專家認為這給眾院共和黨人敲響了警鐘。他只表示這次選舉說明，邊境安全將成為今年大選的重要議題。

在這次特別選舉中，紐約州前民主黨籍州議員蘇奧齊(Tom Suozzi) 擊敗前共和黨籍州議員費麗(Mazi Pilip)，奪得前共和黨籍眾議員桑托斯(George Santos) 的空缺，有分析認為是參院共和黨人，反對一項202億元加強邊境安全的兩黨協議，結果招來反彈所致。

麥康諾表示不會評論眾院之事，但就邊境問題而言確是一個大問題，更認為拜登從一開始就處理不當。「在總統競選中，我認為總統(拜登)犯了一個非常、非常大的錯誤。我認為在他的連任選戰裡，這會是一個大問題。」

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)14日聲稱，民主黨人可以在邊境問題上向共和黨人發起攻擊，因為參院共和黨人阻止了兩黨邊境協議，又認為共和黨在這個問題上處於不利地位。

但麥康諾指出，即使如此，對拜登的選情沒有幫助。在拜登執政期間，從南部邊境湧入的無證移民人數激增，僅在2023年12月就截獲超過30萬人。

麥康諾承認，參院共和黨人對參議員蘭克福德(James Lankford，俄克拉荷馬州共和黨籍)與民主黨人談判而成的兩黨邊境協議，的確存在嚴重分歧。

他說，目前兩院的兩黨議員都利用邊境問題來為自己造勢，但參院共和黨人將有能力在這個議題上，給自己定位及確定立場，不會被民主黨人左右。