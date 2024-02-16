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無證客如納統計 衝擊眾院席次分配&選舉人團票數

記者顏伶如／綜合報導
紐約的無證移民排隊領取救濟品。(美聯社)
紐約的無證移民排隊領取救濟品。(美聯社)

「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)執行主任克瑞科里恩(Mark Krikorian)接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時說，非法移民帶來各種影響，包括民主政府機制遭到扭曲。

他說：「他們根本不應該納入人口統計，影響國會選舉席次分配。」

報導指出，拜登總統2021年1月上台不久後，即簽署行政命令，要求人口普查局(US. Census Bureau)在十年一度的人口普查中，把所有居民都納入計算，包括非公民在內。人口統計數據則做為國會眾院席次分配之用，攸關決定總統選舉結果的選舉人團(Electoral College)票數。

克瑞科里恩指出，國會選舉許多席次競爭激烈，無證客因素可能讓選舉結果出現變化。他說：「問題並不在於『這是否讓你在華府變得更有個人影響力？』而是『這麼做對嗎？民主程序遭到如此扭曲是健康的嗎？』答案顯然是否定的。」

● 無證客人數=

22個眾院席次人口

保守派組織「美國移民改革聯盟」(Federation for American Immigration Reform)統計指出，截至2023年6月為止，美國約有1680萬非法移民；若以每個聯邦眾議員席次平均代表76萬1168名居民計算，非法移民總計等同大約22個眾院席次的代表人口。

距離現在最近一次的全國人口普查是在2020年進行，普查結果讓紐約州聯邦眾議員席位從27席減為26席。下一次人口普查是在2030年。

華府保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)邊境安全與移民中心(Border Security and Immigration Center)主任芮斯(Lora Ries)本月稍早與移民執法中心(Immigration Center for Enforcement)主席豪曼(RJ Hauman)共同撰文指出，無證移民讓國會產生「反常代表」(warped representation)的問題。

文中指出，非公民應該排除在國會席次代表人口之外，確保美國領導人是由真正有資格在美國選舉投票的美國公民選出。

非法移民 人口普查 眾院

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