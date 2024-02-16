我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

巧合？剛公布俄研發反衛星武器 五角大廈將導彈追蹤系統送上低軌

編譯廖振堯／綜合15日電
阿拉斯加州格里利堡部署的飛彈防禦系統，背景阿拉斯加的雪山。(路透)
阿拉斯加州格里利堡部署的飛彈防禦系統，背景阿拉斯加的雪山。(路透)

白宮戰略溝通協調官柯比(John Kirby)15日在例行記者會證實俄羅斯可能有能力並計畫在太空部署反衛星武器，同日正好是國防部測試新的導彈追蹤系統「擴散戰士太空架構」(Proliferated Warfighter Space Architecture)，將原型機送上低地軌道，凸顯美國擔憂俄、中在太空領域的能力，正努力保護通訊、監視和全球定位系統。

紐約時報報導，該系統尚在原型機階段，旨在用數百顆更小、更便宜的衛星覆蓋低地軌道，如此一來即使美國敵人摧毀一顆甚至十幾顆衛星，該系統也可以透過轉移到網路中的其他單位來繼續運作。

這個概念類似SpaceX的星鏈(Starlink)，而15日在佛州卡那維爾角(Cape Canaveral)發射的兩顆衛星原型機正是由Space X的獵鷹9號火箭(Falcon 9)載上天空。衛星本身的名稱為「高超音速和彈道追蹤太空感測器」(Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensors)，旨在幫助探測可能由中國、俄羅斯或其他國家發射的飛彈，讓美軍有更高、更迅速的攔截和摧毀機會。

美國初部署軍用衛星時，認為不太可能成為敵人目標，除非是核戰期間。但官員們漸漸了解，若與中俄爆發重大戰爭，敵方將試圖癱瘓美國的電信、GPS和監視系統，可能面臨的首要打擊就是衛星。如俄烏戰爭便靠美國衛星影像密切追蹤俄軍動向；商業衛星則也扮演美國經濟的要角，提供GPS、銀行等數千家公司使用的通訊系統等一切服務。

國防部副防長希克斯(Kathleen H. Hicks)上個月在太空司令部(US Space Command)表示，很長一段時間以來太空部署屈指可數，這些校車大小的衛星需要數十年時間採買、建造，再數年後才能發射。但現在，希克斯說美國正轉向數量大、小型、彈性、低成本衛星，幾乎可以每周發射一次。

五角大廈官員表示，預算文件顯示國防部的太空發展局(Space Development Agency)將在未來五年以近140億元預算建造新系統，不過國會延遲批准2024年預算可能會減慢時間表。

太空 預算 國防部

上一則

川普首宗刑事審判 封口費案3/25開審 卸任總統首例

下一則

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

延伸閱讀

白宮證實俄開發「反衛星武器」急找盟友磋商

白宮證實俄開發「反衛星武器」急找盟友磋商
核武打到外太空？美情報指俄太空核武 恐威脅歐美衛星

核武打到外太空？美情報指俄太空核武 恐威脅歐美衛星
復原情況良好 防長奧斯丁預計2月13日恢復正常職務

復原情況良好 防長奧斯丁預計2月13日恢復正常職務
國防部長奧斯丁證實轉入加護病房 副防長暫代職務

國防部長奧斯丁證實轉入加護病房 副防長暫代職務

熱門新聞

81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47
NASA的「凌日系外行星巡天衛星」發現距離地球137光年外，有顆恆星TOI-715，而環繞它的行星很可能是適合人類居住的地帶。(美聯社)

距離地球137光年 發現「超級地球」 人類可能宜居的行星

2024-02-08 15:26

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機