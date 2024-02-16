巧合？剛公布俄研發反衛星武器 五角大廈將導彈追蹤系統送上低軌
白宮戰略溝通協調官柯比(John Kirby)15日在例行記者會證實俄羅斯可能有能力並計畫在太空部署反衛星武器，同日正好是國防部測試新的導彈追蹤系統「擴散戰士太空架構」(Proliferated Warfighter Space Architecture)，將原型機送上低地軌道，凸顯美國擔憂俄、中在太空領域的能力，正努力保護通訊、監視和全球定位系統。
紐約時報報導，該系統尚在原型機階段，旨在用數百顆更小、更便宜的衛星覆蓋低地軌道，如此一來即使美國敵人摧毀一顆甚至十幾顆衛星，該系統也可以透過轉移到網路中的其他單位來繼續運作。
這個概念類似SpaceX的星鏈(Starlink)，而15日在佛州卡那維爾角(Cape Canaveral)發射的兩顆衛星原型機正是由Space X的獵鷹9號火箭(Falcon 9)載上天空。衛星本身的名稱為「高超音速和彈道追蹤太空感測器」(Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensors)，旨在幫助探測可能由中國、俄羅斯或其他國家發射的飛彈，讓美軍有更高、更迅速的攔截和摧毀機會。
美國初部署軍用衛星時，認為不太可能成為敵人目標，除非是核戰期間。但官員們漸漸了解，若與中俄爆發重大戰爭，敵方將試圖癱瘓美國的電信、GPS和監視系統，可能面臨的首要打擊就是衛星。如俄烏戰爭便靠美國衛星影像密切追蹤俄軍動向；商業衛星則也扮演美國經濟的要角，提供GPS、銀行等數千家公司使用的通訊系統等一切服務。
國防部副防長希克斯(Kathleen H. Hicks)上個月在太空司令部(US Space Command)表示，很長一段時間以來太空部署屈指可數，這些校車大小的衛星需要數十年時間採買、建造，再數年後才能發射。但現在，希克斯說美國正轉向數量大、小型、彈性、低成本衛星，幾乎可以每周發射一次。
五角大廈官員表示，預算文件顯示國防部的太空發展局(Space Development Agency)將在未來五年以近140億元預算建造新系統，不過國會延遲批准2024年預算可能會減慢時間表。
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