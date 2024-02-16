巧合？剛公布俄研發反衛星武器 五角大廈將導彈追蹤系統送上低軌

阿拉斯加州格里利堡部署的飛彈防禦系統，背景阿拉斯加的雪山。(路透)

白宮戰略溝通協調官柯比(John Kirby)15日在例行記者會證實俄羅斯可能有能力並計畫在太空 部署反衛星武器，同日正好是國防部 測試新的導彈追蹤系統「擴散戰士太空架構」(Proliferated Warfighter Space Architecture)，將原型機送上低地軌道，凸顯美國擔憂俄、中在太空領域的能力，正努力保護通訊、監視和全球定位系統。

紐約時報報導，該系統尚在原型機階段，旨在用數百顆更小、更便宜的衛星覆蓋低地軌道，如此一來即使美國敵人摧毀一顆甚至十幾顆衛星，該系統也可以透過轉移到網路中的其他單位來繼續運作。

這個概念類似SpaceX的星鏈(Starlink)，而15日在佛州卡那維爾角(Cape Canaveral)發射的兩顆衛星原型機正是由Space X的獵鷹9號火箭(Falcon 9)載上天空。衛星本身的名稱為「高超音速和彈道追蹤太空感測器」(Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensors)，旨在幫助探測可能由中國、俄羅斯或其他國家發射的飛彈，讓美軍有更高、更迅速的攔截和摧毀機會。

美國初部署軍用衛星時，認為不太可能成為敵人目標，除非是核戰期間。但官員們漸漸了解，若與中俄爆發重大戰爭，敵方將試圖癱瘓美國的電信、GPS和監視系統，可能面臨的首要打擊就是衛星。如俄烏戰爭便靠美國衛星影像密切追蹤俄軍動向；商業衛星則也扮演美國經濟的要角，提供GPS、銀行等數千家公司使用的通訊系統等一切服務。

國防部副防長希克斯(Kathleen H. Hicks)上個月在太空司令部(US Space Command)表示，很長一段時間以來太空部署屈指可數，這些校車大小的衛星需要數十年時間採買、建造，再數年後才能發射。但現在，希克斯說美國正轉向數量大、小型、彈性、低成本衛星，幾乎可以每周發射一次。

五角大廈官員表示，預算 文件顯示國防部的太空發展局(Space Development Agency)將在未來五年以近140億元預算建造新系統，不過國會延遲批准2024年預算可能會減慢時間表。