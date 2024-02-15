解寂寞…愈來愈多人找AI伴侶 產生依附後恐造成情感傷害

愈來愈多人表示他們已對生成式AI伴侶機器人產生情感依附，並利用伴侶機器人排解寂寞、宣洩性幻想，或用來獲得他們在現實生活關係中缺乏的安慰與支持。(美聯社)

美聯社14日報導，在網路訊息論壇上，許多用戶表示他們已經對伴侶機器人產生情感依附，並利用伴侶機器人排解寂寞、宣洩性幻想，或用來獲得他們在現實生活關係中缺乏的安慰與支持。

伴侶機器人與一般的人工智慧(AI )聊天機器人類似，使用大量的訓練數據來模仿人類語言，但伴侶機器人還具有語音通話、圖片交流和更多的情感交流等功能，可以與人類建立更深層的連結，使用者通常會創建自己的虛擬化身，或者挑選他們喜歡的化身。

助長這種現象的主要原因是廣泛的社交孤立(social isolation)，以及愈來愈多的新創公司透過誘人的線上廣告吸引用戶，並承諾虛擬角色能提供無條件的接納。

Luka公司的Replika是最著名的生成式AI伴侶機器人應用程式，於2017年推出，而Paradot等應用程式也在去年紛紛冒出，常常推出許多吸引人的功能，例如付費訂閱者可獲得無限的聊天功能。

但研究人員對數據隱私等問題提出憂慮。非營利組織Mozilla Foundation 14日發布一份針對11個伴侶機器人應用程式的分析報告，報告稱幾乎每款應用程式都會出售用戶數據、分享數據用於目標廣告等目的，或是在隱私政策中未提供足夠的訊息。

研究人員也對潛在的安全漏洞和行銷作法提出質疑，其中一款應用程式聲稱可以協助處理用戶的心理健康 問題，卻在附屬細則中的聲明對這些說法持保留態度。

與此同時，一些專家擔憂這些應用程式缺乏法律或道德規範，鼓勵建立深厚的連結，卻是由尋求利潤的公司鼓動；他們指出，當公司修改或突然關閉應用程式時，會對用戶造成情感傷害。

部分人則擔心AI的伴侶關係可能取代某些人際關係，或者因為總是傾向表現親和而產生不切實際的期望，從而帶來更多的存在主義威脅。

維吉尼亞 大學商業道德教授多蘿西·雷德納(Dorothy Leidner)表示：「作為個體，沒有學會處理自人類誕生以來就需要學習處理的基本問題：如何處理衝突、如何與不同的人相處。也因此，作為一個人成長的意義、在一段關係中學習的意義等方面，便都會錯過。」