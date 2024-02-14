我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

川普想安插「自己人」朋友和兒媳 掌共和黨全委會

記者胡玉立／綜合報導
川普聲明希望他「非常有才華的兒媳婦」勞拉·川普擔任共和黨全國委員會共同主席。(路透)
川普聲明希望他「非常有才華的兒媳婦」勞拉·川普擔任共和黨全國委員會共同主席。(路透)

儘管前總統川普尚未正式獲得共和黨總統候選人提名，但他已在試圖安插一批包括他兒媳婦在內的「自己人」，接管共和黨最高權力機構共和黨全國委員會(RNC)。

川普在12日晚間發表聲明表示，他已擇定共和黨全國委員會主席人選。聲明寫道，他希望他的「朋友」現任北卡羅來納州共和黨主席沃特利(Michael Whatley)擔任共和黨全國委員會主席，他還希望他「非常有才華的兒媳婦」勞拉·川普(Lara Trump)擔任共同主席。

勞拉·川普的丈夫是川普次子艾瑞克(Eric Trump)，她多年來一直與共和黨全國委員會密切合作；紐約時報12日率先報導了川普打算力挺兒媳婦勞拉進入共和黨領導階層的消息，幾小時後，川普就發表了前述聲明。

共和黨全國委員會(RNC)主席和共同主席都是受薪職位。

不過，美聯社報導，多年來一直擔任共和黨全國委員會主席的麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)已表示，至少在2月24日南卡羅來納州初選後，她還不打算辭職。

共和黨全國委員會發言人施佩爾(Keith Schipper)表示，麥克丹尼爾沒有立即辭職的計畫。

美聯社指出，幾天前，麥克丹尼爾與川普在他的海湖莊園會面時，川普曾同意延後對她的未來做出決定。如今，川普急於推開麥克丹尼爾，反映出他迫切需要將共和黨人團結在他身後，與總統拜登進行可能的複賽。

然而，即便川普急著安插「自己人」接管共和黨全國委員會，他也無權直接任命他們。當麥克丹尼爾最終決定辭職時，仍須舉行選舉來接替其遺缺。新任主席和聯合主席仍須由黨委員會的168名成員選出。

儘管川普對共和黨的影響力很大，他在2023年為沃特利擔任共和黨全國委員會聯合主席一案背書時，最後沃特利並未順利獲勝。

川普12日聲明另外指出，他還希望他的競選總部高級顧問拉席維塔(Chris LaCivita)出任共和黨全國委員會營運長。此舉顯示川普欲藉由鞏固RNC主席、共同主席和營運長，對黨內機構進行全面控制。

川普聲明希望由他的「朋友」現任北卡州共和黨主席沃特利擔任共和黨全國委員會主席。(...
川普聲明希望由他的「朋友」現任北卡州共和黨主席沃特利擔任共和黨全國委員會主席。(美聯社)

共和黨 川普 南卡羅來納州

上一則

佛州擬調高銷售稅 換取廢除房產稅 民眾反應兩極化

下一則

國會暴亂案 川普提豁免 大法官促特檢1周內回應

延伸閱讀

金融時報：逾半北約國達軍費占2%GDP 因應俄侵略和討川普歡心

金融時報：逾半北約國達軍費占2%GDP 因應俄侵略和討川普歡心
川普提豁免權保護上訴 最高院促特檢一周內回應

川普提豁免權保護上訴 最高院促特檢一周內回應
川普顧問：支持北約會員分級享有安全保護

川普顧問：支持北約會員分級享有安全保護
不付錢就不保護？ 拜登抨擊川普：愚蠢可恥且危險

不付錢就不保護？ 拜登抨擊川普：愚蠢可恥且危險

熱門新聞

今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
NASA的「凌日系外行星巡天衛星」發現距離地球137光年外，有顆恆星TOI-715，而環繞它的行星很可能是適合人類居住的地帶。(美聯社)

距離地球137光年 發現「超級地球」 人類可能宜居的行星

2024-02-08 15:26
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為川普(右)2017年11月訪問北京，與習近平會晤。(美聯社)

彭博：2024無論拜登或川普當選 中國都是輸家

2024-02-13 09:54
圖為川普2021年1月6日在白宮楕圓辦公室。(美聯社)

僅適用科州？川普選票除名案 最高院可能「3裁定」

2024-02-07 21:51

超人氣

更多 >