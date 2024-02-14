川普想安插「自己人」朋友和兒媳 掌共和黨全委會

川普聲明希望他「非常有才華的兒媳婦」勞拉·川普擔任共和黨全國委員會共同主席。(路透)

儘管前總統川普 尚未正式獲得共和黨 總統候選人提名，但他已在試圖安插一批包括他兒媳婦在內的「自己人」，接管共和黨最高權力機構共和黨全國委員會(RNC)。

川普在12日晚間發表聲明表示，他已擇定共和黨全國委員會主席人選。聲明寫道，他希望他的「朋友」現任北卡羅來納州共和黨主席沃特利(Michael Whatley)擔任共和黨全國委員會主席，他還希望他「非常有才華的兒媳婦」勞拉·川普(Lara Trump)擔任共同主席。

勞拉·川普的丈夫是川普次子艾瑞克(Eric Trump)，她多年來一直與共和黨全國委員會密切合作；紐約時報12日率先報導了川普打算力挺兒媳婦勞拉進入共和黨領導階層的消息，幾小時後，川普就發表了前述聲明。

共和黨全國委員會(RNC)主席和共同主席都是受薪職位。

不過，美聯社報導，多年來一直擔任共和黨全國委員會主席的麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)已表示，至少在2月24日南卡羅來納州 初選後，她還不打算辭職。

共和黨全國委員會發言人施佩爾(Keith Schipper)表示，麥克丹尼爾沒有立即辭職的計畫。

美聯社指出，幾天前，麥克丹尼爾與川普在他的海湖莊園會面時，川普曾同意延後對她的未來做出決定。如今，川普急於推開麥克丹尼爾，反映出他迫切需要將共和黨人團結在他身後，與總統拜登進行可能的複賽。

然而，即便川普急著安插「自己人」接管共和黨全國委員會，他也無權直接任命他們。當麥克丹尼爾最終決定辭職時，仍須舉行選舉來接替其遺缺。新任主席和聯合主席仍須由黨委員會的168名成員選出。

儘管川普對共和黨的影響力很大，他在2023年為沃特利擔任共和黨全國委員會聯合主席一案背書時，最後沃特利並未順利獲勝。