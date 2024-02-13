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前官員：賀錦麗沒把移民問題當己任「講好聽叫沒效率 講難聽…」

記者顏伶如／綜合報導
副總統賀錦麗(中)被批沒有把移民與邊境問題視為自己的責任。圖為她2021年走德州邊界視察。(路透)
副總統賀錦麗(中)被批沒有把移民與邊境問題視為自己的責任。圖為她2021年走德州邊界視察。(路透)

前任拜登政府資深官員說，副總統賀錦麗(Kamala Harris)對於移民、邊境議題的表現「講好聽點，叫做沒有效率」；官員表示，賀錦麗並沒有把移民與邊境問題視為自己的責任。

Axios新聞網站12日報導，美墨邊境持續發生非法移民大量湧入危機，拜登政府團隊因此出現內鬥。

報導指出，賀錦麗與助理在拜登政府上台初期便清楚表態，只負責處理中美洲「北三角國家」(Northern Triangle)瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多出現移民問題的根本原因，以及導致這三國人民遠走他鄉的因素。不過，拜登則把找出邊境危機的治本之道交待給賀錦麗。

前任拜登政府資深官員指出，賀錦麗的表現「講好聽點，叫做沒有效率」，「講難聽點，叫做極少參與，而且沒有把問題看成是她的責任」。官員說：「對她來說，這是一次機會，她卻沒有扛起來。」

賀錦麗日前接受資深主播凱蒂‧庫瑞克(Katie Couric)專訪時，責怪共和黨利用邊境危機玩弄政治。

庫瑞克在訪問中說：「從最早開始，我知道妳奉命研究移民危機的根本原因，但妳並沒有負責邊境問題，我覺得把這點指出來是很重要的。」

報導指出，拜登團隊對於邊境危機處理混亂。拜登上任首日，國土安全部對於遞解無證客暫停100天，但國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)當時對這項措施其實並不同意。

報導指出，賀錦麗與前任白宮國內政策顧問萊斯(Susan Rice)意見不合。不過，兩人對於報導內容均已否認。

報導指出，萊斯對於自己在邊境問題比賀錦麗了解更多深以為傲，賀錦麗某些幕僚則覺得萊斯對副總統缺乏尊重，還以輕蔑態度把前任聯合國大使定位成「工作人員」(staffer)。衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)拒絕為無證兒童尋找更多收容所空間，則被萊斯以髒話形容。

2023年1月，拜登在邊境危機期間走訪邊境地區時，曾對幕僚頻頻發脾氣。報導指出，拜登在空軍一號上大罵幕僚，包括前任白宮副幕僚長珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)、國家安全顧問薛伍德-蘭達爾(Liz Sherwood-Randall)。幕僚則對拜登動輒為了邊境危機大發雷霆感到沮喪，幕僚認為拜登一旦發脾氣就更不容易做決策。

拜登 賀錦麗 非法移民

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