拜登移民政策自陷窘境 70%民眾不滿

美國最近幾任總統，包括前總統川普在內，都沒有像拜登 總統面臨如此規模的移民 危機；不過，Axios新聞網站分析，美墨邊境亂象許多問題是拜登自己造成的。根據統計，約有七成美國民眾並不滿意拜登處理移民問題的表現。

拜登當年競選政見喊出要終結川普對移民政策的嚴苛限縮，但一上台幾乎立刻被人道危機與政治危機困住；共和黨抨擊拜登鬆綁手段根本讓邊境門戶洞開，選舉期間力挺拜登的進步派及移民權益倡議人士，眼看一波波無證移民湧入美墨邊境，則對拜登政策不滿意。現任及前任政府官員說，政府高層運作失能、決策緩慢，讓移民問題變得愈來愈棘手。

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)過去三年在美墨邊境查緝無證客 人數屢創新高，去年非法入境高達250萬人次。「達連隘口」(Darien Gap)長達100哩、地勢險境，原本是天然屏障，如今卻成了來自世界各地無證客的闖關必經之路，光是去年就有50萬人通過這個中美洲叢林。

許多無證客來自的國家，對於被美國政府遣返並無經驗，或者不願接受美國遣返班機，例如委內瑞拉、古巴、尼加拉瓜；邊境地區無證移民拘留設施仍停留在數十年前，例如邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)檢查哨是以收容墨西哥成年人設計，但現在許多來自中美洲的無證客卻是攜兒帶女全家闖關。

面臨連任考驗的拜登，目前處於左右為難的窘境；進步派及移民權益倡議人士對於川普政府對待無證客的方式感到憤怒，把希望寄託於拜登，但拜登後來卻恢復川普時期某些規定。

進步派批評拜登援引美國法典第42卷(Title 42)推出防疫遣返令，在邊境地區直接驅逐無證客，拒絕給予申請庇護的機會。消息人士說，國土安全部官員原本定期與移民倡議人士舉行電話會議，尋求意見並討論移民政策問題，但通話次數已經大量減少。

共和黨抓緊美墨邊境混亂猛攻拜登，但卻不願接受兩黨協商的邊境協議。