趙小蘭妹妹 50歲趙安吉車禍驟逝

福茂集團董事長兼執行長趙安吉車禍離世。(本報檔案照)

前運輸部、勞工部 部長趙小蘭的妹妹趙安吉(Angela Chao)日前發生車禍，於11日去世。50歲的趙安吉是其父趙錫成創辦的家族公司福茂集團(Foremost Group)董事長兼執行長，趙氏家族12日發出訃告，痛惋她英年早逝，家人均感無比沉痛。

趙安吉從2018年開始接下父親趙錫成的棒子，成為福茂集團的領導人。趙錫成說，女兒年紀輕輕驟逝，「是我們從未想像過的事情，我們全家都悲痛欲絕」。趙錫成表示，趙安吉是他六個女兒中最小的一位，她從小就對航運感到興趣；他回憶，當年「帶女兒上班」的日子裡，趙安吉是一個出色、充滿好奇心的同伴。

50歲的趙安吉(左)車禍離世，父親趙錫成(中)與姊姊趙小蘭無比哀痛。(本報檔案照)

趙錫成提到，趙安吉從小就表現早熟宿慧及強烈的求知欲，她深受大家喜歡，她做每一件事，都表現出色。趙安吉身為女兒、姊妹、母親、阿姨、妻子和朋友，始終孝順、體貼、善良、奉獻、利他，且總是妙語如珠，為身邊人帶來無窮的歡笑與快樂。趙安吉深信生命中真正的財富是家人、朋友和幫助他人。

趙錫成也以小女兒在短短三年內以極優成績自哈佛大學 獲得經濟學學士學位而感到自豪。趙安吉就讀哈佛商學院研究所期間，撰寫的一篇「遠洋輪船」的開創性案例，此文章至今仍是哈佛商學院一年級學生必修課程的一部分。

福茂集團董事長兼執行長趙安吉車禍離世。(趙氏家族提供)

趙安吉後來在哈佛大學學院創設「趙朱木蘭和趙錫成家族獎學金」。

趙氏家族訃告中提到，儘管趙安吉出生於美國，但她從未忘記自己的根，並終其一生幫助建立了東西方之間溝通交流的橋樑。她還擔任交通大學美洲校友會名譽主席、亞裔 美國人基金會顧問委員會聯合主席以及美中關係全國委員會青年領袖論壇成員等。

趙家表示，趙安吉的驟然離世，是亞裔社區的重大損失。