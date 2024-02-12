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超級盃開賽前零食變小了 拜登籲停止縮水式通貨膨脹

編譯徐薏茹／綜合11日電
由於通貨膨脹，許多食品商把包裝與份量縮水，變相漲價。圖為消費者在曼哈頓一家超市選購貨架上的食物。(路透)
由於通貨膨脹，許多食品商把包裝與份量縮水，變相漲價。圖為消費者在曼哈頓一家超市選購貨架上的食物。(路透)

超級盃是飲料、零食銷售暢旺的一個特別時刻，但拜登總統11日卻在超級盃開打前呼籲零食公司停止縮水式通貨膨脹(shrinkflation)，並稱這種縮減商品尺寸但價格不變的做法是「敲詐」。

拜登在超級盃即將開打的這一天於X平台(前身推特)發布一段影片，他在片中表示：「一些公司正試圖透過一點一滴地產品縮水騙過消費者，並且希望大家不會注意到。」

「饒了我吧。美國公眾已經厭倦被耍得團團轉，我呼籲公司企業停止這種行為，讓我們確保企業現在做正確的事。」

拜登沒有提供解決方案或政策，也未點名任何具體的公司，但有幾個品牌名出現在影片中，包括開特力(Gatorade)、多力多滋(Doritos)、Breyers、Tostitos。

「消費者品牌協會」(Consumer Brands Association)主席兼執行長查文(David Chavern)在聲明中表示：「我們感激總統轉移人們對於通膨的關注，通膨問題在他執政期間一直存在。」查文表示該協會希望與拜登合作，尋找「有利於消費者的真正解方」。

旗下品牌包括開特力、多力多滋、Tostitos的百事公司(PepsiCo)，以及製造Breyers冰淇淋的聯合利華公司(Unilever)尚未發表評論。

聯邦參議員凱西(Bob Casey)12月發布一份報告，指出從衛生紙到奧利奧(Oreos)餅乾等各種產品尺寸縮水的影響。

報告提到，與2019年1月相比，家用紙製品的單價上漲了34.9%，其中約10.3%的漲價是因為製造商縮小卷紙和包裝的尺寸。

報告稱，奧利奧和多力多滋等零食的價格同期上漲了26.4%，其中9.8%的漲價是由於分量縮水。

路透與艾普索斯(Reuters/Ipsos)上個月公布的民調顯示，儘管通膨似乎正在放緩，但經濟仍然是美國人整體上最關心的問題，22%的受訪者關心經濟，他們一直與通膨和新冠疫情的後續影響對抗。

由於通貨膨脹，許多食品商把包裝與份量縮水，變相漲價。圖為消費者在曼哈頓一家超市選...
由於通貨膨脹，許多食品商把包裝與份量縮水，變相漲價。圖為消費者在曼哈頓一家超市選購貨架上的零食。(路透)

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