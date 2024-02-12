吃花生醬腫脹…超級盃廣告開過敏玩笑 Uber Eats挨批

Uber Eats超級盃電視廣告出現花生過敏的搞笑橋段，引發輿論強烈反彈。圖為拉斯維加斯著名的「球體」建築正播放超級盃廣告。(美聯社)

「優步外送平台」(Uber Eats)為了2024年超級盃 (Super Bowl)比賽轉播特別推出的60秒電視廣告6日首播，內容出現花生過敏的搞笑橋段，引發輿論強烈反彈，導致Uber Eats同意移除帶有冒犯意涵的片段內容；這起事件成為負面宣傳(bad PR)的實際案例，不該以具有致命風險的食物過敏開玩笑。

Uber Eats是共乘服務公司「優步」(Uber)旗下事業，今年將是Uber Eats連續第四年在超級盃比賽轉播推出廣告；今年60秒廣告以「健忘」(forgetfulness)為主題，在廣告片中露臉的明星包括經典熱門喜劇影集「六人行」(Friends)班底大衛史溫默(David Schwimmer)、珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)，以及英國足球 名星大衛貝克漢(David Beckham)與妻子維多莉亞‧貝克漢(Victoria Beckham)、饒舌藝人Jelly Roll、節奏藍調歌手亞瑟小子(Usher)。

廣告片裡包括由明星演出與忘記人、事、物的情節，還有演員飾演一般民眾忘記人、事、物的情節，其中一段場景為吃著花生醬的男子出現臉部起紅疹、眼部腫脹的明顯過敏反應，看著包裝標示自言自語道：「花生醬裡面有花生？喔，還是主要成分。」

非營利倡議團體「食物過敏研究及教育」(Food Allergy Research & Education，FARE)發表聲明，譴責Uber Eats的超級盃廣告令人失望，拿具有致命危險的食物過敏在廣告裡開玩笑。

聲明指出：「3300多萬美國民眾受飽受食物過敏折磨，並非兒戲。可能危害生命的過敏是疾病，不是飲食方式。應該適可而止。」

「食物過敏研究及教育」主席波布列特(Sung Poblete)9日在聲明中表示，經過溝通之後，優步已同意在超級盃播出時移除具有冒犯意涵的片段。