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超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

逾50廠商搶超級盃廣告 梅西、阿諾、安妮斯頓全來了

編譯陳韻涵／綜合11日電
足球巨星梅西為一家啤酒商代言。(美聯社)
足球巨星梅西為一家啤酒商代言。(美聯社)

超級盃周日(Super Bowl Sunday)降臨，不僅決賽隊伍比拚球技，廣告商也磨刀霍霍；超級盃廣告收視率高，受眾破億，儘管花費天價，廠商仍甘之如飴；歷久彌新的廣告包括溫蒂漢堡(Wendy's)的「牛肉在哪裡」，而今年有50多家廠商投放廣告，重金聘請好萊塢巨星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)、珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Anniston)和足球明星梅西(Lionel Messi)等人代言。

今年超級盃賽事由「哥倫比亞廣播公司」(CBS)轉播，30秒的廣告最高要價700萬元，相關花費包括賽事期間的播映費用、請大明星拍廣告、後製特效等，但廣告效益顯著，至少會被1億人看到。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)行銷學副教授徐林麗(Linli Xu，音譯)表示，「要獲得這樣的關注沒有訣竅，且它適合每個牌子。」

演員阿諾史瓦辛格為一家保險公司做廣告。(取自State Farm廣告)
演員阿諾史瓦辛格為一家保險公司做廣告。(取自State Farm廣告)

這表示廣告商要發揮創意並採取不同方式，如百威克萊茲代爾啤酒(Budweiser Clydesdales)每年激起懷舊情緒，其他廠商採用名人搞笑的方式逗樂觀眾，另有廣告商正經八百或以情緒化語氣讓觀眾留下深刻印象。

歷來最受歡迎的超級盃廣告面向廣泛，包括溫蒂漢堡(Wendy's)的「牛肉在哪裡」(Where's the Beef?)、士力架(Snickers)巧克力的「餓的時候就不再是自己」(You're Not You When You're Hungry)，以及蘋果(Apple)委託雷利史考特(Ridley Scott)導演的「1984」。

今年出現在廣告中的星光熠熠，包括阿根廷世界杯足球明星梅西代言Michelob啤酒、職業美式足球聯盟(NFL)名人堂馬里諾(Dan Marino)代言糖果、資深奧斯卡最佳男配角克里斯多夫華肯(Christopher Walken)代言寶馬汽車(BMW) 、阿諾史瓦辛格則為州農保險(State Farm)代言、珍妮佛安妮斯頓則將為優步外送平台(Uber Eats)代言。

影星珍妮佛安妮斯頓為送餐業者代言。(取自Uber Eats廣告)
影星珍妮佛安妮斯頓為送餐業者代言。(取自Uber Eats廣告)

超級盃 足球 梅西

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