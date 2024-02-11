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川普也曾口誤…但拜登年齡大、缺乏強悍領袖形象

編譯潘勛／綜合10日電
民主黨即使要更換總統候選人拜登，在選務實際操作上，已來不及。圖為拜登總統8日在白宮記者會上試圖為自己心智健康辯護。(美聯社)
民主黨即使要更換總統候選人拜登，在選務實際操作上，已來不及。圖為拜登總統8日在白宮記者會上試圖為自己心智健康辯護。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)10日報導，特別檢察官許景(Robert Hur)公布對拜登處理機密文件報告後，拜登雖然立法、外交有些成就，但他面臨的困境是不僅沒能在選民心裡，樹立強大領袖形象、也沒與支持者博感情， 還不時讓人擔心他的年紀；相形之下前總統川普正好相反。

WSJ認為，總統要扮演的角色很多，既當全球政治家、擅長與國會協調、困苦時節要能安慰全民，甚至上電視讓大家高興。拜登的一大挑戰在很多選民不認為他能勝任前述任一角色。相反地，他們認為拜登沒能勝任總統的全部職責，以至於大家不時去注意他可控範圍以外的一些事，例如他的年紀。

以前的總統也會口誤，例如布希用詞的前綴字首很怪「他們不對低估了我」(They misunderestimated me.)；川普最近搞錯人名，把與他爭奪共和黨提名的前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)，說成前眾院議長裴洛西。

但民調專家與名嘴指出，81歲的拜登不光是年紀最大的現任總統，另沒樹立強大領袖的形象，也沒與選民情感聯繫起來，所以他的口誤就形塑別人對他觀感的程度，要大於以前總統。

拜登有很多政績，國會分裂，他還能主導立法通過基礎建設重大開支、蓋半導體廠、倡導綠能；外交方面帶領西方對抗俄國入侵烏克蘭；去年10月7日巴人好戰組織哈瑪斯(Hamas)攻擊以色列引爆戰爭後不久，他就造訪戰區。

只是問選民，他們往往無法指出拜登的成就。訊息測試公司Engagious老闆薩烏(Rich Thau)表示，自己訪談的搖擺選民談到拜登，經常複述一些陰謀論的點子，例如說他不是政府裡掌舵的人，白宮或國會裡有人替他操盤。

亞利桑納州選民馬龍(William Mallon)2000年投給拜登，另不排除2024年再支持他，但馬龍表示，拜登當總統做得還可以，例如帶領全國走出新冠疫情，但他認為拜登的心智能力正在退化之中，很難勝任全國最高領袖的職務、全球權力最大的美國總統。

拜登的年紀還與選民對經濟的不滿牽纏起來。他們對國家現況感到沮喪，尤其是近年來的一波通貨膨脹，但不覺得總統有能力導引國家走出困境，迎向更好時光。

拜登 川普 南卡羅來納州

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