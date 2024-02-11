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辛辣描述拜登心智…公布特檢調查報告 司法部長核定

編譯潘勛／綜合10日電
民主黨即使要更換總統候選人拜登，在選務實際操作上，已來不及。(美聯社)
民主黨即使要更換總統候選人拜登，在選務實際操作上，已來不及。(美聯社)

特別檢察官許景(Robert Hur)被批評在機密文件調查報告上踰越界線，攻擊拜登總統的年齡、記憶力；一些前檢察官，甚至是共和黨籍的，都認為他做過頭；媒體認為，固然公布許景的報告與否，是司法部長加蘭德(Merrick Garland)的決定，但是按實務他必須公布，不公布結果反而可能更糟。

今日美國報(USA Today)10日報導，許景報告雖表示拜登不會面臨刑事起訴，部分原因在拜登「是老年人，記性差」。報告8日公布後，拜登總統當天就親自譴責許景無端誹謗他，相當生氣。

一天之後，重要的民主黨人，例如都當過檢察官的前司法部長霍爾德(Eric Holder)、副總統賀錦麗，均匆匆聲援拜登；一堆其他法學專家也上社媒貼文，或接受媒體訪談批評許景報告不當。

特檢官許景報告中，包括在拜登總統的華府拜登中心搜到機密手寫筆記與大批機密文件。(...
特檢官許景報告中，包括在拜登總統的華府拜登中心搜到機密手寫筆記與大批機密文件。(美聯社)

特檢官許景報告中，包括在拜登總統華府的拜登中心搜到機密文件，上面註有「限閱」，「...
特檢官許景報告中，包括在拜登總統華府的拜登中心搜到機密文件，上面註有「限閱」，「副總統」字樣。(美聯社)

一些共和黨人也說，許景等檢方到白宮調查訪談拜登，對拜登的問話表現，描寫過了頭；長388頁的報告以驚人細節，描述拜登據說甚至記不得自己當副總統的年分，也不記得他長子何時因腦癌而過世。

司法部資深反貪腐檢察官利托(Mark Lytle)表示，全案令人氣憤難平，按理司法部都訓示：檢察官只透過指控罪名說話，不然就別開尊口；利托表示，自己不是拜登的支持者，拜登也沒被控犯罪，但他還被迫出面來為自己辯護；沒有法官或陪審團，許景的描述是否屬實，拜登該怎麼為自己辯護？許景等於一個人包辦控方與被告、又是陪審團又是法官，另一方面提供「彈藥」給前總統川普等政敵來對付拜登。

Politico政治網站報導，嚴格說來，許景的報告按司法部內規屬機密等級，連許景自己都那麼標示。但是前司法部高層表示，實務上根本不可能壓下或刪減許景的報告。

特檢官許景報告中，包括在拜登總統德拉瓦拉州家中搜到機密手寫筆記本，這些機密筆記放...
特檢官許景報告中，包括在拜登總統德拉瓦拉州家中搜到機密手寫筆記本，這些機密筆記放在家中一樓電視下的書櫃內。(美聯社)

前司法部高層表示，加蘭德及許景由以往政治敏感的偵辦一定知道，本報告干係甚大，近些年特別檢察官的偵辦報告總是公告周知；所以，加蘭德如果想把許景報告封箴固藏，一定會遭共和黨人及媒體猛烈抨擊。同時，許景很清楚這種政治現實，所以他在報告中使用的辛辣文詞，正是他想讓公眾讀到的。

前川普政府的司法部長巴維理(Bill Barr)則表示，拜登的心智狀況對檢察官要不要起訴這類罪行至關重要，這是公眾利益的問題，加蘭德不得不服從，他若不公布，民眾必定更加狐疑。

拜登 司法部 共和黨

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