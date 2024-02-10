拜登密件門報告 司法部曝7重點

司法部公布的調查報告顯示，拜登總統在擔任副總統期間從白宮帶出的文件，部分屬機密文件。圖為特別檢察官2021年3月從華府的賓大拜登外交與全球事務中心發現的機密文件。(美聯社)

拜登 總統將副總統任內機密文件帶到退任後的辦公室與住家遭到聯邦調查，雖然特別檢察官許景(Robert K. Hur)決定不予起訴，但調查報告描述拜登記憶欠佳等細節，卻可讓反對陣營大作文章。

華爾街 日報分析，司法部公布345頁特別檢察官調查報告的重點如下：

1.年齡因素

許景描述拜登衰老完全反映在心智機能，決定不予起訴的考量包括，開庭時拜登的表現可能讓陪審團像調查人員產生一樣的同情感受，覺得拜登是個有善意但記憶差的老人。拜登2023年10月接受約談時對某些重要時間點記不清楚，例如何時卸任副總統。

2.曾因密件被多次提醒

擔任副總統期間，助理數度取回拜登的每日機密簡報手冊，但不是每次都能拿回，因為拜登從資料夾取出某些資料並且保留。

3.德拉瓦老家有最高機密

拜登德拉瓦州家裡有最高機密層級的資料卡，事涉外國恐怖組織以及美軍的特定行動。「賓大拜登中心」(Penn Biden Center)找到一個信封上有拜登手寫的「伊朗 1/30/15」，當時美國正與伊朗磋商停止核子計畫。

4.總統跟一般人一樣

機密檔案在拜登住家車庫找到，車庫則像一般民眾堆放日常用品，例如折疊起來的狗籠、狗床、Zappos鞋盒、水桶、用膠帶黏貼的破檯燈、培養土、合成柴火等。

5.拜登知道帶走機密資料

卸任副總統後，拜登2017年4月與代筆作家(ghostwriter)茲沃尼澤(Mark Zwonitzer)見面。拜登出示文件時說道：「其中有些可能是機密檔案，要小心。」

6.拜登自認為「歷史人物」

調查報告寫道，29歲就當選聯邦參議員的拜登，長期以來把自己視為「歷史人物」，從政生涯裡的文件與物品都會收集保留。保留資料讓拜登2007年、2017年出版兩本回憶錄，強調自己的歷史定位。許景指出，拜登利用資料記錄自己的傳奇，做為引述證據，證明自己是元首人才。

7.如同2016年事件重演

當時聯邦調查局局長柯米(James Comey)批評民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)國務卿任內使用私人電郵伺服器從事公務，但沒有提出犯罪起訴。