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1周兩度口誤… 拜登駁記憶差反出糗 記者會親上火線懟記者

記者顏伶如 編譯俞仲慈／綜合9日電
拜登總統8日晚針對特別檢察官當天公布的調查報告中，對他記憶不好有諸多鉅細靡遺的描述舉行記者會提出強烈反駁，不過實際效果適得其反。(歐新社)
拜登總統8日晚針對特別檢察官當天公布的調查報告中，對他記憶不好有諸多鉅細靡遺的描述舉行記者會提出強烈反駁，不過實際效果適得其反。(歐新社)

對於卸任副總統後將機密檔案帶到辦公室及住家，特別檢察官8日公布調查報告指出拜登總統當時並無超越合理懷疑的犯罪，但對拜登記憶不好有諸多鉅細靡遺描述；拜登8日晚間原想透過記者會平息外界對於年事已高的質疑，不過實際效果恐怕適得其反。

副總統賀錦麗(Kamala Harris)9日在華府受訪時，也全力為拜登辯護，她說：「我身為一名前檢察官看到該報告評論，認為檢察官無憑無據、不準確而且不恰當。」

紐約時報報導，韓裔特別檢察官許景(Robert K. Hur)調查報告原文短短八個字「善意、記憶差的老人」讓拜登年紀問題再次成為2024年選舉熱議焦點。

81歲的拜登8日晚間在白宮的記者會上說：「我知道自己在做什麼。」有線電視新聞網(CNN)9日分析，拜登看起來頗有火氣，情緒激動，倉促安排記者會以及流露憤怒的言行，讓「記憶變差」事件迅速失控；在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。

CNN韓裔記者MJ Lee提問許多選民對年紀太高有疑慮，拜登用手指指著反嗆：「那是妳的論斷。」CNN報導指出，拜登在本周已面臨有關高齡問題的新檢視，包括兩度搞混歐洲領導人的名字；雖然過度忙碌的政治人物難免口誤，但就在拜登自稱「記憶沒問題」的同時卻出現失誤，還是相當尷尬。

紐時分析，為避免出現破壞形象的狀況，白宮團隊一直嚴格控制拜登的媒體曝光，但這場記者會正是拜登面臨政治風險的實例。

曾任歐巴馬選舉團隊高層顧問的民主黨策士艾哲洛(David Axelrod)說：「不管公平與否，警訊一旦響起就無法解除。」

艾哲洛說，特別檢察官調查報告殺傷力極大，因為直接戳中拜登政治痛點，「就是許多民眾擔心他無法勝任」。

賀錦麗9日還以去年10月哈瑪斯(Hamas)突襲以色列為例，說明拜登的領導力無庸置疑：「對美國領導人而言，這是一個緊張時刻，在隨後數小時、數天時間，我幾乎參與總統的每場會議。」賀錦麗語氣激動地表示：「我和國防部長、國務卿以及情報負責人等待在一起數小時，而總統始終站在最前面和最重要位置。」

賀錦麗表示：「該報告對總統行為的描述是錯誤的，顯然是出於政治考量，子虛烏有，對於檢察官角色和責任，應該遠比我們期望的有更高的誠信。」

拜登總統(左)、副總統賀錦麗(中)連續兩天分別舉行記者會，砲轟調查密件案的特別檢...
拜登總統(左)、副總統賀錦麗(中)連續兩天分別舉行記者會，砲轟調查密件案的特別檢察官報告「含政治動機」。(美聯社)

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