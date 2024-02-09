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美軍購延遲 台防部：多重軍援手段 彌補軍售不足

記者洪哲政／台北報導
美國老虎小組對國會表示，美國軍售交付延遲情況嚴重，台灣就有19項未完成的武器採購。圖為台灣軍方為戰機掛載飛彈。(記者洪哲政／攝影)
美國老虎小組對國會表示，美國軍售交付延遲情況嚴重，台灣就有19項未完成的武器採購。圖為台灣軍方為戰機掛載飛彈。(記者洪哲政／攝影)

美國老虎小組向國會公開表示，美國軍售交付延遲情況嚴重，台灣就有19項未完成的武器採購。中華民國國防部8日回應表示，台美將持續協商合作，運用多重軍事援助手段，彌補軍售制度不足。

針對美國眾院老虎小組的報告，國防部表示，面對挑戰與困難，將運用多重軍事援助手段，彌補軍售制度不足，雙方將持續循國安、外交及國防體系協商合作，確保各項軍售案依期程儘早交運。至於延遲的軍售品項，國防部說，細節援例不予評論。

而根據立法院預算中心2024年國防部預算評估報告指出，有包括空軍F-16A/B性能提升案武器系統等18項武器裝備，遭美延長辦理期程，且部分建案分年籌獲項量也存在往後修調疑慮。預算中心計算出的18案，是2024年度國防部所屬公開預算案「一般裝備」業務計畫中，對外軍商購計畫，分年預算額度為340億7476萬7000元台幣(約10億8500萬美元)，這些尚不包括機密預算案。

國防部所稱「多重軍事援助」手段，應為近期美對台所實施無償軍援，可能包括肩射式刺針防空飛彈、8萬套美軍現役戰鬥個裝、1000挺M240 B型排用機槍、軍規Jump 20無人機與尚未交付空軍的四架MQ-9B無人機，外傳還有美軍現役TCOM的28M級與71M級繫留式氣球系統。相關軍品陸續不定時由美軍包機運抵桃園國際機場、台中清泉崗機場。

預算 國防部 中華民國

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