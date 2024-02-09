我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

報告：中國搶控國際組織 擴大影響力排擠台

編譯中心／綜合報導

國會授權成立的美中經濟暨安全檢討委員會，7日公布截至2日的半年報告，彙整中國公民在國際組織擔任要職的現況。另據新聞網站Axios報導，共和黨籍聯邦眾院議長強生5日任命對中鷹派的川普前顧問席姆斯為該委員會委員。

為擴大在國際組織影響力，並將台灣從國際社會排除，中國積極搶占國際組織重要領導權，例如像是台灣希望加入的國際刑警組織。

現任中國公安部國際合作局長胡彬郴是國際刑警組織執委會13名成員之一，他2021年當選亞洲地區執委時，串連全球200多位跨黨派議員的對華政策跨國議會聯盟即公開表達關切。

據該報告，目前擔任聯合國機構要職的中國公民，包括主管經濟社會事務的聯合國副祕書長李軍華、聯合國經濟和社會事務高階諮詢委員會委員朱民、國際法院法官薛捍勤、聯合國助理祕書長兼聯合國開發計畫署政策與方案支助局長徐浩良及聯合國糧農組織祕書長屈冬玉等人。

國際海事組織理事會主席張曉杰、聯合國工業發展組織副祕書長鄒刺勇、世界智慧財產權組織副祕書長王彬穎、國際貨幣基金副總裁李波和世銀常務副行長兼首席行政官楊少林，這些人也是中國籍。

聯合國 眾院 共和黨

上一則

影響士氣？烏克蘭陣前換將「雪豹」接任總司令

下一則

美軍購延遲 台防部：多重軍援手段 彌補軍售不足

延伸閱讀

聯合國調查北韓駭客盜取30億元 助北韓發展核武

聯合國調查北韓駭客盜取30億元 助北韓發展核武
聯合國秘書長：世界進入混亂時代 冷戰時期機制喪失

聯合國秘書長：世界進入混亂時代 冷戰時期機制喪失
春節首列聯合國節日 古特雷斯：龍正是應對挑戰所需特質

春節首列聯合國節日 古特雷斯：龍正是應對挑戰所需特質
西葡伸援手 再資助聯合國巴勒斯坦難民救濟機構

西葡伸援手 再資助聯合國巴勒斯坦難民救濟機構

熱門新聞

英王查理三世上月29日出院的模樣。(歐新社)

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

2024-02-05 13:16
今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
美國總統拜登伉儷2日參加在約旦殉職的三名美軍迎靈儀式。（歐新社）

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

2024-02-03 11:14
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
前總統川普。(美聯社)

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

2024-02-01 09:47
總統拜登。（美聯社）

到底見了誰？赴賭城致詞又爆口誤 拜登稱與已故法國總統密特朗會面

2024-02-06 14:35

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」

3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」