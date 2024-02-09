報告：中國搶控國際組織 擴大影響力排擠台

國會授權成立的美中經濟暨安全檢討委員會，7日公布截至2日的半年報告，彙整中國公民在國際組織擔任要職的現況。另據新聞網站Axios報導，共和黨 籍聯邦眾院 議長強生5日任命對中鷹派的川普前顧問席姆斯為該委員會委員。

為擴大在國際組織影響力，並將台灣從國際社會排除，中國積極搶占國際組織重要領導權，例如像是台灣希望加入的國際刑警組織。

現任中國公安部國際合作局長胡彬郴是國際刑警組織執委會13名成員之一，他2021年當選亞洲地區執委時，串連全球200多位跨黨派議員的對華政策跨國議會聯盟即公開表達關切。

據該報告，目前擔任聯合國 機構要職的中國公民，包括主管經濟社會事務的聯合國副祕書長李軍華、聯合國經濟和社會事務高階諮詢委員會委員朱民、國際法院法官薛捍勤、聯合國助理祕書長兼聯合國開發計畫署政策與方案支助局長徐浩良及聯合國糧農組織祕書長屈冬玉等人。

國際海事組織理事會主席張曉杰、聯合國工業發展組織副祕書長鄒刺勇、世界智慧財產權組織副祕書長王彬穎、國際貨幣基金副總裁李波和世銀常務副行長兼首席行政官楊少林，這些人也是中國籍。