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眾院調查美5大創投 投資30億增強中國軍事和監視能力

記者胡玉立／綜合報導
國會報告指美國創投基金投資中國的多達30億元資金都流向軍方企業，幫助中國提高軍事和監視能力。圖為中國的翼龍-3無人機真機在第14屆「中國航展」(珠海航展)亮相。(取材自微博)
國會報告指美國創投基金投資中國的多達30億元資金都流向軍方企業，幫助中國提高軍事和監視能力。圖為中國的翼龍-3無人機真機在第14屆「中國航展」(珠海航展)亮相。(取材自微博)

國會眾院去年起調查審視美國資金多年來投入中國人工智慧(AI)和半導體新創企業的情況，最新公布的報告指出，包括紅杉資本(Sequoia Capital)等五家美國大型創投公司，至少已對這類中國公司投資30億元；這些中國公司開發出來的技術據稱被用於侵犯人權，讓中國軍方及政府獲利，增強了中國軍事和監視能力。

這份報告是由去年成立的「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(House Select Committee on the Chinese Communist Party)提出。報告稱，委員會要求包括紅杉資本、高通(Qualcomm)創投、華登國際 (Walden International)、紀源資本(GGV Capital)和金沙江創投(GSR Ventures)等美國主要投資者提供信息，了解他們在中國投資的情況。

報告指出，「美國創投公司數十年的投資，包括資金、智財轉移和其他無形收益，幫助建立和加強了中國的優先行業。」美國創投公司總計30億元的投資總額，有近三分之二，約19億元流向AI科技公司；其技術正促進中國軍事建設和侵犯人權，某些公司已被美國政府列入黑名單。

委員會並未質疑這些投資的合法性，但呼籲改變政策，以確保美國創投不被用來強化中國國家安全和監控能力。委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)說：「至少在先進技術領域，我們需要切斷資金流動；我們承擔不起繼續資助自己的毀滅。」

報告指出，許多受檢視的新創公司投資都發生在幾年前，當時華府尚未認定這類公司屬於國家安全威脅。

根據調查，這五家公司向提供中國軍方技術的AI科技公司，投資逾1億4000萬元，其中逾1億3000萬元流向被美國政府標記為幫助侵犯人權的AI新創公司投資；另外10億元投資於中國半導體公司。

拜登政府已限制先進晶片出口。報告稱，美國創投資金約1億8000萬元流入將產品出售給中國軍方或其供應商的晶片公司。其中最多產的風險投資業者是華登國際。

紅杉資本表示，其大部分中國投資均由其中國部門管理，該部門現已成為獨立公司。

國會報告指美國創投基金投資中國的多達30億元資金都流向軍方企業，幫助中國提高軍事...
國會報告指美國創投基金投資中國的多達30億元資金都流向軍方企業，幫助中國提高軍事和監視能力。圖為一名男子在北京天安門廣場安裝監視器。(路透)

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