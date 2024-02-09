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民調：年輕亞太裔 多認美過於支持以色列

編譯周芳苑／綜合8日電

亞太裔數據(AAPI Data)和美聯社-NORC公共事務研究中心聯合民調發現，對於加薩的以哈戰爭，約一半亞裔和太平洋島民認為拜登政府對以色列人支持太多、對巴勒斯坦人支持不夠，持此看法的人以年輕族群為主。

民調發現，49%成年亞裔和太平洋島民(AAPI)認為美國對巴勒斯坦人支持不夠，遠高於美聯社-NORC最近另一民調中持此看法的全美成人比率36%；認為美國過於支持以色列的比率也大約是49%，多數18至34年亞太裔都抱持此看法，35歲以上者持相同觀點的比率較小。

54歲住在德州的華裔德瑞克‧龐(Derek Pang)強烈認為美國對巴勒斯坦人的援助不夠；他是民主黨人，在「老年生活轉介公司」任分析師，他承認以色列有權防禦巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)的攻擊，但在加薩造成難以估量的傷亡。美國政府雖然鼓勵克制，實則未發揮作用。

62歲加州共和黨的夏威夷原住民艾倫(Orrie Allen)看法不同，認為美國已為巴勒斯坦人提供適量的支持，應該為以色列提供更多支持，打擊哈瑪斯應是首要任務。

河濱加州大學(University of California, Riverside)教授暨AAPI Data創辦人拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)說，許多亞裔來自殖民地國家，可能接受有關巴勒斯坦人今天生活在殖民地環境中的言論，根據自己的生活經驗產生同情心。

近幾個月，若干亞裔倡議團體聲援巴勒斯坦人並呼籲停火。 一些亞裔認為，這與亞洲國家的家人為殖民主義或種族滅絕而奮戰相似。

旨在團結南亞人的「洛杉磯社會正義組織」(South Asian Network)於去年10月聲明支持巴勒斯坦人，此後參加許多集會示威；執行董事賽義德(Shakeel Syed)說，這反映許多南亞裔民眾的心聲，反對美國提供以色列更多援助的往往是年輕一代，年長移民則較不關心或試圖保持中立。

巴勒斯坦 亞裔 以色列

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