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美軍再報復 街頭精準狙殺伊拉克民兵首領

編譯陳韻涵／綜合7日電
美軍7日晚空襲伊拉克首都巴格達街道的一輛轎車，炸死兩名伊朗支持的伊拉克民兵組織負責人，轎車被炸的面目全非，轎車內的人也被炸成肢體不全。(美聯社)
美軍7日晚空襲伊拉克首都巴格達街道的一輛轎車，炸死兩名伊朗支持的伊拉克民兵組織負責人，轎車被炸的面目全非，轎車內的人也被炸成肢體不全。(美聯社)

美軍7日再次出動報復空襲伊拉克境內的伊朗支持的伊拉克民兵組織，以精準飛彈擊殺與伊朗關係密切的一名資深民兵首領，回應美軍近期遇襲死亡事件；美國官員表示，這名民兵指揮官已被美國情報單位已追蹤多時；另一官員表示，美國保留空襲其他什葉派軍事領袖與指揮官的權力。

國防部表示，拜登總統允諾針對什葉派(Shiite)民兵發動一系列攻擊。

美軍遇襲事件 由他籌畫

圖為群眾聚集在巴格達的美國大使館前觀看，並大喊「美國邪惡」口號。(美聯社)
圖為群眾聚集在巴格達的美國大使館前觀看，並大喊「美國邪惡」口號。(美聯社)

紐約時報引述五角大廈人士說法報導，此次攻擊對象是與伊朗高度相關的區域性武裝團體、伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」(Kataib Hezbollah)領導人，此人負責籌畫1月在約旦對美軍基地發動的無人機攻擊，造成三名美軍死亡、40多人受傷。

影像畫面顯示，伊拉克首都巴格達東部街坊的一輛車體殘骸燒得焦黑，引發附近建築物起火。

現場發現指揮官身分證

據目擊者在巴格達現場找到的身分文件顯示遇襲死亡的兩人之一為薩迪。(取自X平台)
據目擊者在巴格達現場找到的身分文件顯示遇襲死亡的兩人之一為薩迪。(取自X平台)

據目擊者在巴格達現場找到的身分文件顯示遇襲死亡的兩人之一為薩迪。(取自X平台)
據目擊者在巴格達現場找到的身分文件顯示遇襲死亡的兩人之一為薩迪。(取自X平台)

不同於美軍說法，一名真主黨旅資深官員與伊朗革命衛隊(Iran's Revolutionary Guard)都表示，兩名指揮官在空襲中喪命；目擊者稱，現場找到的身分文件顯示兩人為阿里維(Arkan al-Elayawi)和薩迪(Abu Bakir al-Saadi)。

美國空襲後，群眾聚集在巴格達的美國大使館前，高喊「美國邪惡」。

7日的空襲任務在中東寧靜三日後執行，美方2、3日發動猛烈攻擊，拜登及幕僚表示，這是一系列報復行動的一環。

國防部5日表示，美國戰機2日摧毀或嚴重損壞大部分的伊朗相關軍事目標

五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)表示，「敘利亞與伊拉克共有85個目標，其中超過80個被摧毀或視同無法運作，這些目標包括指揮樞紐、情報中心、後勤彈藥庫，以及火箭、砲彈與攻擊無人機的倉庫。」

總部在伊拉克的真主黨旅被視為伊朗的代理人，美國則將真主黨旅視為恐怖組織。

2023年10月7日巴勒斯坦武裝民兵組織「哈馬斯」(Hamas)恐襲以色列，雙方開戰以來，駐伊拉克和敘利亞的美軍幾乎天天遭受火箭和無人機攻擊，美國譴責伊朗及其民兵組織要為前述攻擊負責。

拜登政府試圖校準報復性空襲以威懾民兵團體，同時也要避免戰爭情勢擴大；然而，今年1月28日駐約旦美軍遭受無人機攻擊造成美軍傷亡後，美方官員稱敵軍跨越紅線，拜登允諾持續報復。

伊朗 拜登 五角大廈

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