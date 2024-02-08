美軍再報復 街頭精準狙殺伊拉克民兵首領
美軍7日再次出動報復空襲伊拉克境內的伊朗支持的伊拉克民兵組織，以精準飛彈擊殺與伊朗關係密切的一名資深民兵首領，回應美軍近期遇襲死亡事件；美國官員表示，這名民兵指揮官已被美國情報單位已追蹤多時；另一官員表示，美國保留空襲其他什葉派軍事領袖與指揮官的權力。
國防部表示，拜登總統允諾針對什葉派(Shiite)民兵發動一系列攻擊。
美軍遇襲事件 由他籌畫
紐約時報引述五角大廈人士說法報導，此次攻擊對象是與伊朗高度相關的區域性武裝團體、伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」(Kataib Hezbollah)領導人，此人負責籌畫1月在約旦對美軍基地發動的無人機攻擊，造成三名美軍死亡、40多人受傷。
影像畫面顯示，伊拉克首都巴格達東部街坊的一輛車體殘骸燒得焦黑，引發附近建築物起火。
現場發現指揮官身分證
不同於美軍說法，一名真主黨旅資深官員與伊朗革命衛隊(Iran's Revolutionary Guard)都表示，兩名指揮官在空襲中喪命；目擊者稱，現場找到的身分文件顯示兩人為阿里維(Arkan al-Elayawi)和薩迪(Abu Bakir al-Saadi)。
美國空襲後，群眾聚集在巴格達的美國大使館前，高喊「美國邪惡」。
7日的空襲任務在中東寧靜三日後執行，美方2、3日發動猛烈攻擊，拜登及幕僚表示，這是一系列報復行動的一環。
國防部5日表示，美國戰機2日摧毀或嚴重損壞大部分的伊朗相關軍事目標
五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)表示，「敘利亞與伊拉克共有85個目標，其中超過80個被摧毀或視同無法運作，這些目標包括指揮樞紐、情報中心、後勤彈藥庫，以及火箭、砲彈與攻擊無人機的倉庫。」
總部在伊拉克的真主黨旅被視為伊朗的代理人，美國則將真主黨旅視為恐怖組織。
2023年10月7日巴勒斯坦武裝民兵組織「哈馬斯」(Hamas)恐襲以色列，雙方開戰以來，駐伊拉克和敘利亞的美軍幾乎天天遭受火箭和無人機攻擊，美國譴責伊朗及其民兵組織要為前述攻擊負責。
拜登政府試圖校準報復性空襲以威懾民兵團體，同時也要避免戰爭情勢擴大；然而，今年1月28日駐約旦美軍遭受無人機攻擊造成美軍傷亡後，美方官員稱敵軍跨越紅線，拜登允諾持續報復。
上一則
WSJ：美國經濟火熱 年收20萬家庭卻如履薄冰
下一則
FB留言