「川普並非官員」 川營辯稱未違反第14修正案第3款

聯邦最高法院8日將審理前總統川普對科羅拉多州禁止他參選總統裁決的上訴案。圖為民眾7日起攜帶各種禦寒裝備在最高法院外排隊，希望8日能進入法庭內旁聽。(美聯社)

前總統川普 尋求重返白宮 ，命運掌握在聯邦最高法院手中；許多法律專家認為，最高法院將推翻科州高等法院裁決，但實際結果如何仍難預料。某些保守派法律學者從嚴解讀條文，支持禁止川普列名選票。

第14修正案第三款規定：「任何人，凡是曾經以國會議員、合眾國政府官員、州議會議員或任何州的行政或司法官員的身分，宣誓擁護合眾國憲法，而後來從事於顛覆或反叛國家的行為，或給予國家的敵人以協助或方便者，均不得為國會的參議員、眾議員、總統與副總統選舉人，或合眾國政府或任何州政府的任何文職或軍職官員。但國會可由參院與眾院 各以三分之二的多數表決，撤銷該項限制。」

川普律師團辯稱，第三款規定不適用於總統，條文寫著顛覆或反叛國家的「國會議員、合眾國政府官員、州議會議員或任何州的行政或司法官員」；第三款適用對象是宣誓「擁護」(support)憲法的官員，但總統宣誓就職誓詞並無「擁護」一詞，而是說總統將「恪守、維護和捍衛憲法」(preserve, protect and defend the Constitution)。

對於第三款「合眾國政府官員」(officer of the United States)定義，川普律師團則辯稱，條文意思是指總統任命的官員，不是總統本人。

川普陣營其他辯護理由還包括2021年1月6日國會大廈受到攻擊事件並非「叛亂」(insurrection)，川普並未「從事」(engage)1月6日當天任何行動，當天川普只有行使受到憲法保護的言論自由權而已。

某些法律專家則說，科州高等法院作法侵犯川普的正當程序權利(due process rights)。川普應該根據制度規定進入司法程序，而不是由科州法院自行決定第14修正案第三款是否適用於川普。