挑戰川普參選資格律師少最高院經驗 曾任大法官書記官

現年38歲的科羅拉多州丹佛市律師莫瑞代表科羅拉多州選民挑戰川普競選資格，這將是他首度在最高法院亮相，第一戰就是處理最高法院歷年來最受關注的案件。(美聯社)

最高法院8日將就前總統川普 參選總統資格案，聽取正反雙方辯論，這場「布希訴高爾案」以來最重要的選舉訟案，代表雙方出庭辯論的三位律師都不是來自華府最高法院專家菁英圈；比較起來，挑戰川普的律師在代理最高法院訴訟案方面較缺乏經驗。

三位律師中，唯一曾在最高法院辯論過的律師，是為川普辯護的保守派律師、前德州 檢察長米契爾(Jonathan Mitchell)；他有過五次參與最高法院訴訟案經驗。最近一次米契爾有關德州「心跳法案」的辯論，還曾激怒自由派大法官凱根(Elena Kagan)，她間接諷刺他為「天才」。

代表科羅拉州選民挑戰川普參選資格的律師，是來自丹佛的莫瑞(Jason Murray)；他的律師事務所聲稱其使命是「讓有權有勢者承擔責任」。莫瑞去年年底成功說服科羅拉多州高等法院宣布，基於憲法叛亂條款，川普沒有資格在該州競選。這項爆炸性裁決，讓全案最終送進了最高法院。

第三位將在最高法院短暫發言的律師，是科羅拉多州檢察長史蒂文森 (Shannon Stevenson)。她將代表該州負責執行選舉法的州務卿發言。

現年47歲的米契爾在法律界最為人所知的是，他為德州設計了懷孕六周後禁止墮胎 的「心跳法案」；該法案巧妙允許普通公民透過起訴墮胎提供者或其他協助墮胎者，執行墮胎禁令。德州因此在最高法院推翻羅訴韋德案之前，就實施墮胎禁令。

現年38歲的莫瑞代表科羅拉多州選民挑戰川普競選資格，這將是他首度在最高法院亮相，第一戰就是處理最高法院歷年來最受關注的案件。