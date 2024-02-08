挑戰川普參選資格律師少最高院經驗 曾任大法官書記官
最高法院8日將就前總統川普參選總統資格案，聽取正反雙方辯論，這場「布希訴高爾案」以來最重要的選舉訟案，代表雙方出庭辯論的三位律師都不是來自華府最高法院專家菁英圈；比較起來，挑戰川普的律師在代理最高法院訴訟案方面較缺乏經驗。
三位律師中，唯一曾在最高法院辯論過的律師，是為川普辯護的保守派律師、前德州檢察長米契爾(Jonathan Mitchell)；他有過五次參與最高法院訴訟案經驗。最近一次米契爾有關德州「心跳法案」的辯論，還曾激怒自由派大法官凱根(Elena Kagan)，她間接諷刺他為「天才」。
代表科羅拉州選民挑戰川普參選資格的律師，是來自丹佛的莫瑞(Jason Murray)；他的律師事務所聲稱其使命是「讓有權有勢者承擔責任」。莫瑞去年年底成功說服科羅拉多州高等法院宣布，基於憲法叛亂條款，川普沒有資格在該州競選。這項爆炸性裁決，讓全案最終送進了最高法院。
第三位將在最高法院短暫發言的律師，是科羅拉多州檢察長史蒂文森 (Shannon Stevenson)。她將代表該州負責執行選舉法的州務卿發言。
現年47歲的米契爾在法律界最為人所知的是，他為德州設計了懷孕六周後禁止墮胎的「心跳法案」；該法案巧妙允許普通公民透過起訴墮胎提供者或其他協助墮胎者，執行墮胎禁令。德州因此在最高法院推翻羅訴韋德案之前，就實施墮胎禁令。
現年38歲的莫瑞代表科羅拉多州選民挑戰川普競選資格，這將是他首度在最高法院亮相，第一戰就是處理最高法院歷年來最受關注的案件。
莫瑞畢業自哈佛法學院，曾先後為戈薩奇(Neil Gorsuch)和凱根這兩位不同意識形態的大法官擔任書記官。莫瑞2017年曾在華盛頓郵報撰文表示，他的兩位前老闆對法治有著共同熱情，「對兩人來說，目標是達到正確的法律結果，而非推進任何政黨議程」。
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