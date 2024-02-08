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4個多月來 查緝無證客破百萬人次 中國走線客近2萬人 成長最快

記者顏伶如／綜合報導
去年10月1日開始以來，海關與邊境保護局查緝非法移民已突破100萬人次。(路透)
去年10月1日開始以來，海關與邊境保護局查緝非法移民已突破100萬人次。(路透)

2024會計年度從10月1日開始以來，至今四個多月，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)查緝無證移民已突破100萬人次，創下歷年來遭查緝無證客在會計年度當中最快到達100萬人次的紀錄。若以非法入境者的國籍區分，中國公民在過去一年裡是成長最迅速的族群，估計2024年會計年度將刷新紀錄。

福斯數位新聞(Fox News Digital)7日報導，海關與邊境保護局的最新統計，與上一個會計年度相同期間查緝無證移民90萬8000人次對照，大約多出大約10萬人次。

報導指出，海關與邊境保護局上一個會計年度查緝大約3萬7000名中國籍無證移民，但2024會計年度到目前為止已經查緝將近2萬名中國籍無證移民。

海關與邊境保護局消息人士說，這個會計年度當中，平均每天有150名中國籍無證移民遭查緝。

旨在加強邊境管控的兩黨邊境協議本周在國會遭逢挫敗。對協議持反對意見的共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)等人指出，協議內容將讓每天5000名無證移民遭查緝的狀況得以「正常化」(normalize)。

克魯茲6日接受福斯新聞訪問時說：「算起來等於一年有180萬名無證客，三年就有近600萬非法移民。」他說，共和黨提出這項「愚蠢」協議等於是為三分之二獲得拜登准許的非法入境者放水。

最近幾個月，非法入境人數屢屢刷新紀錄。

報導指出，2023年12月間遭取締無證移民有30萬2000人，不但創下單月人數最高紀錄，而且是第一次出現單月統計超過30萬人。

非法移民 非法入境 共和黨

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