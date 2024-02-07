眾院共和黨稱川普未參與叛亂 62議員連署

極力擁護川普的國會眾院共和黨議員蓋茨(前中)、斯特凡尼克(前右)提出決議案，稱前總統川普未參與叛亂，獲得62名共和黨眾議員連署。(歐新社)

佛羅里達州國會眾議員蓋茨(Matt Gaetz)、眾院共和黨 會議主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)6日提出一項決議案，宣稱前總統川普 「未參與針對美國的暴動和叛亂」，這項決議案共獲60多名共和黨議員連署。

與此同時，全國各地的團體正試圖取消川普的名字出現在2024年總統大選選票上的資格，聲稱川普參與2021年1月6日的國會暴亂。

12月科羅拉多州高等法院將川普從該州的共和黨選票上剔除，這一決定將於8日提交聯邦最高法院；蓋茨6日在記者會上提到了這一點。

蓋茨表示：「今日我們在此表示川普未發動叛亂，我們相信國會在發表這一聲明方面扮演獨特的角色。做此評估並干預選民投票給他們所選候選人的權利並非各州的職責，更不是科羅拉多州一些官員的職責。」

斯特凡尼克說：「隨著川普持續在民調中領先，極端的民主黨人將不擇手段試圖阻止川普重返白宮。」

此決議案無法律約束力，決議案將宣布「眾院的理解」，即川普「沒有參與針對美國的暴動和叛亂，或是向在其中的反對者提供援助或安慰」。

除科羅拉多州外，川普也被取消在緬因州的選票資格，然而在最高法院作出裁決之前，該決定已被暫停。據紐約時報報導，川普的參選資格在至少35個州受到挑戰。

蓋茨說，他認為通過這項決議案將「在法律方面非常有幫助」。

蓋茨表示尚未收到眾院共和黨籍議長強生(Mike Johnson)和共和黨領導層的任何保證，保證他們會將該決議議表決，但他暗示強生與川普的緊密關係。

蓋茨還提到他已與川普談到這一決議案，稱川普「很高興有這麼多議員連署」。

鑑於共和黨在眾院占微弱多數，尚無法完全確定此決議能否在眾院通過，由於川普尋求在2024年再度贏得黨內提名，這一決定對於部分眾院共和黨人來說可能會很艱難。