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拜登疑搞混馬克宏、密特朗 川普也曾搞錯海理、裴洛西

編譯陳韻涵／綜合6日電
拜登總統(右)4日在拉斯維加斯的競選活動上，似乎搞混法國總統馬克宏(左)與1996年逝世的法國前總統密特朗。圖為拜登與馬克宏去年5月在日本舉行的G7峰會上。(美聯社)
拜登總統(右)4日在拉斯維加斯的競選活動上，似乎搞混法國總統馬克宏(左)與1996年逝世的法國前總統密特朗。圖為拜登與馬克宏去年5月在日本舉行的G7峰會上。(美聯社)

拜登總統4日似乎搞混法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與1996年逝世的法國前總統密特朗(Francois Mitterrand)。

國會山莊報報導，這起糊塗事件發生在拉斯維加斯4日競選活動期間，拜登當時講述2020年當選後參加七大工業國集團(G7)會議。

拜登表示，他在會議上劈頭說道「美國回來了」(America is back)，而這句話引起「德國密特朗」(Mitterrand from Germany)的回應，之後隨即改口更正為「法國」(from France)。

拜登說：「來自德國的密特朗，我是說，法國的，看著我說『你知道嗎，為什麼，你回來多久了？』我看著他，德國總理(Chancellor of Germany)說，『總統先生，如果你明天拿起泰晤士報(London Times)，其報導寫道，一千人闖入英國下議院(House of Commons)，破門而入，兩名柏比(Bobbies，美國對警察的暱稱)被殺，僅因為阻止總理(Prime Minister)當選』，你會作何評論？」

白宮稍晚發布的消息，改掉密特朗的名字，換成馬克宏。

拜登接著抨擊前總統川普，以及川普曾以「汙染我國血液」(poisoning the blood of our country)描述非法移民入境美國的的說法。

拜登2021年就任總統以來，他的年齡和勝任總統職權的能力持續面臨審查。

拜登的政敵和部分選民以拜登的失態證實其論點，稱他年紀太大，不適任總統。

現年81歲的拜登已是美國最年長的在任總統，若11月成功連任，第二任期結束時，他將滿87歲。

拜登的政敵、77歲的川普今年1月也招致類似批評，因為他在評論2021年1月6日國會暴亂時，把共和黨總統初選對手、美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)與眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)搞混。

拜登總統(右)4日在拉斯維加斯的競選活動上，似乎搞混法國總統馬克宏(左)與199...
拜登總統(右)4日在拉斯維加斯的競選活動上，似乎搞混法國總統馬克宏(左)與1996年逝世的法國前總統密特朗。圖為拜登與馬克宏去年5月在日本舉行的G7峰會上。(美聯社)

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