CNN民調：選前知道川普案判決 48%認為「很重要」

圖為川普去年9月演講。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)5日公布委託獨立民調 機構SSRS進行的調查指出，前總統川普 遭控推翻2020年大選結果官司判決如何，是美國選民今年投票的重要參考。共計遭到聯邦檢察官以四件刑事重罪起訴的川普，始終辯稱身為總統擁有豁免權可以不受司法究責。

CNN/SSRS民調顯示，48%受訪者表示，選舉日能知道川普官司判決結果「很重要」(essential)，另外16%受訪民眾則說，比較喜歡在11月5日投票之前就知道判決結果，但不認為判決結果「很重要」。

川普遭控干預2020年大選的官司原本訂於3月4日開庭，但聯邦法院法官已宣布延期，等候上訴法院對於川普聲稱具有豁免權的判決結果。特別檢察官史密斯(Jack Smith)訴請最高法院立即接手審理此案，跳過上訴法院的環節，但遭最高法院駁回。

在CNN/SSRS民調中表示希望在大選前知道川普上述案件判決的受訪者裡，只有35%表示相信最高法院對於選舉官司的裁決。被問到是否相信最高法院對2024年大選相關訴訟能做出正確裁決時，回答非常有信心及頗有信心的受訪者共約42%。

超過80%受訪者說，如果敗選結果已被州政府選舉機關確認，候選人就有義務接受結果，承認失敗。

在這項調查中，僅約24%受訪者表示相信川普若在今年11月大選裡輸給拜登 總統，川普會坦承敗選。川普在2020年選舉落敗之後，一直拒絕公開承認輸給拜登。川普陣營則在幾個關鍵州大肆興訟挑戰選舉結果，但均以敗訴或遭法院駁回收場。

約有75%受訪民眾說，川普若再度執政，上台之後將赦免自己的所有聯邦罪名。

CNN/SSRS民調是在今年1月25日至30日之間進行，對全美1212名成年人完成調查，統計誤差在正負3.4%以下。