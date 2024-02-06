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英王罹癌／國王、王妃接連生病 王室任務人力不足

編譯尤寶琪／綜合5日電
英國王家成員近日接二連三生病，讓王室官方例行參訪接待等工作，出現人手不足情況，王室運作有隱憂。圖為右起，王儲威廉王子、國王查理三世，以及已遷居美國、退出王室工作的哈利王子。(路透)
英國王家成員近日接二連三生病，讓王室官方例行參訪接待等工作，出現人手不足情況，王室運作有隱憂。圖為右起，王儲威廉王子、國王查理三世，以及已遷居美國、退出王室工作的哈利王子。(路透)

英國王室三名最活躍的資深成員中，國王查理三世(King Charles III)和凱特王妃 (Kate Middleton)兩人都因身體不適而暫時退出大眾目光，王室滿載的任務全都落在王儲威廉王子(Prince William)的身上，更因此凸顯出英國王室目前人力不足的窘境。

有線電視新聞網(CNN)報導，查理動完攝護腺手術並確診癌症，接下來將進入「私人休養期」；而剛動完腹部手術的凱特王妃，也將在家中休養至3月復活節。

英國王室近幾年尋求與時俱進，努力重塑形象的同時，能共參與王室工作的成員數量卻不斷減少；只有在職的王室成員，才能代表國王參加活動；這些王室成員在2023年共幫國王分擔了2710次訪問與活動。

這批在職王室成員，原是由14名王室家庭成員組成，包括：查理三世、卡蜜拉王后(Queen Camilla)、安妮公主(Princess Anne)、安德魯王子(Prince Andrew)、愛丁堡公爵與公爵夫人(Duke and Duchess of Edinburgh)、威爾斯親王夫妻(Waleses)、薩塞克斯親王夫妻(Sussexes)、格洛斯特公爵與公爵夫人(Duke and Duchess of Gloucester)以及肯特公爵與公爵夫人(Duke and Duchess of Kent)。

但隨著哈利王子和梅根選擇辭去王室職位，以及安德魯王子因為他與已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的關係而下台，王室目前只剩下11位在職成員，且其中有一半以上的人高齡70歲以上。

英國王室多年來一直面臨著削減開支，好反應國家目前生活成本危機的壓力；查理三世正是在這王室成員減少但活動卻增加的新時代，坐上了王位。

CNN歷史學者凱特．威廉斯(Kate Williams)指出：「迎接2024年的王室規模小了許多，且因為有位上了年紀的國王，能參加活動的王室成員也變得較少；所有責任都落到了威廉和凱特、蘇菲、安妮和愛德華的身上，當其中一人無法參與時，將會對王室帶來不小的影響。」

在英王、凱特王妃和威廉王子回歸之前，卡蜜拉王后就是英國王室最高級別的公眾人物，且只有七名成員在背後協助她。

凱特 查理三世 癌症

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