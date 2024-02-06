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英王罹癌／王室作風變坦承 今願公開成員健康狀況

編譯俞仲慈／綜合5日電
受英國人民愛戴的凱特王妃上月18日才在倫敦診所動過腹部手術，現在休養中。王室成員接二連三生病住院。(美聯社)
受英國人民愛戴的凱特王妃上月18日才在倫敦診所動過腹部手術，現在休養中。王室成員接二連三生病住院。(美聯社)

英國王室5日證實國王查理三世(King Charles III)罹患癌症，堪稱極不尋常的舉動，而且上個月，王室同時公布查理和凱特王妃 (Kate Middleton)住院治療，顯示王室改變作風，願意和公眾分享個人的健康狀況。

美聯社5日報導，英國王室重要成員的健康問題向來棘手，因為既要保護個人隱私，還得兼顧公眾知的權益，因此上個月，白金漢宮同時公布查理和凱特因病住院治療的聲明，立刻登上媒體頭版，堪稱是對英國社會投下「皇家健康炸彈」(royal health bombshells)。

回溯歷史，英國君主通常會隱瞞生病消息，避免削弱權威，即使改為君主立憲制，仍維持對君主健康保密的習慣，以1952年2月去世、享年56歲的國王喬治六世(King George VI)為例，史學家研究後聲稱，喬治六世本人生前，也沒有被告知罹患肺癌且病入膏肓，公布的死訊僅表明國王「在睡夢中安詳去世」。

還有女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)在位70年間，生前最後數個月淡出公眾事務，引發諸多揣測，但王室鮮少透露細節，外界只知女王「行動不便」，當女王於2022年9月去世，享年96歲的死亡證明書，只簡單寫著「高壽」(old age)二字。

因此王室公布查理因攝護腺肥大住院治療，凸顯王室對於個人健康問題，願意採取更開放的態度，王室歷史學者兼作家歐文斯(Ed Owens)對此表示：「此舉證明查理深知公關之道，他希望透過開放且坦誠的方式，把事情攤在陽光下。」

門口有警衛站崗的倫敦診所，最近相繼治療皇家成員。(美聯社)
門口有警衛站崗的倫敦診所，最近相繼治療皇家成員。(美聯社)

而且查理健康問題公諸於世，提高民眾對前列腺疾病的認識，有助於鼓勵男性接受檢查，英國攝護腺癌協會(Prostate Cancer UK)資深護士蘇菲·史密斯(Sophie Smith)表示：「我們接獲很多關心家人健康的民眾來電，他們詢問攝護腺疾病的相關問題」。

攝護腺肥大常見於50歲以上男性，雖然不會對健康構成威脅，但會影響排尿，史密斯補充表示：「我們知道男性通常不會談論這個問題，他們不會和另一半坦承上廁所有問題，這是非常私密的事，算是禁忌」。

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