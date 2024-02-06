英王罹癌／哈利將趕回倫敦探望父王查理 梅根不隨行

哈利王子已接獲父親查理三世罹癌之事，將自加州趕回倫敦探視，妻子梅根不會同行。(美聯社)

「每日郵報」(DailyMail)5日引述哈利 王子(Prince Harry)身邊人士的談話報導，哈利在收到父親英王查理三世 (King Charles III)親自聯繫告知罹患癌症結果後，將動身飛回倫敦探望父親，但他的妻子梅根 (Meghan Markle)與兩名兒女，四歲的亞契(Archie)和兩歲的莉莉貝(Lilibet)將留在洛杉磯，不會同行。

根據一位與哈利關係密切的消息人士，哈利在得知消息後決定立即趕回英國，好陪在父親身旁；專家聲稱，哈利此舉「顯示了國王病情的嚴重性」。

薩塞克斯公爵與公爵夫人(Duke and Duchess of Sussex)辦公室在宣布哈利會去探望父親時表示：「公爵的確與他父親談論了診斷結果；他會在未來幾天內前往英國探望國王陛下。」

哈利飛回英國探望查理三世的決定，也增加了各界對王室內部和解的希望；前英國廣播公司(BBC)王室記者珍妮．邦德(Jennie Bond)就表示，希望查理三世的癌症診斷能「帶來與哈利王子的和解」。

哈利與他父親雖然保持聯繫，但兩人關係並不好，而哈利與他哥哥威廉王子間長期的不合也仍存在。

據報導，英王在愛丁堡公爵(Duke of Edinburgh)葬禮後的一次緊張會面中對兩個兒子說：「求求你們了，孩子；別讓我最後的幾年時光變得很痛苦。」

哈利和梅根原希望能過上「半退出」的王室生活，但最後在2020年脫歐危機中辭去王室高階成員職務；在2021年接受脫口秀女王歐普拉‧溫芙蕾(Oprah)的採訪中，哈利和梅根指責一位未透露姓名的王室成員，在他們的兒子亞契出生前，針對他的膚色做出種族歧視姓的評論。

威廉和哈利這對關係疏遠的兄弟目前都尚未針對英王罹癌一事發表公開聲明；英王位第一順位繼承人威廉王子將在本周重返公職；他稍早在家照顧剛動完腹部手術，正在康復中的妻子凱特王妃(Kate Middleton)。

威廉王子在父親查理三世接受治療期間，除了要負責自身事務外，還可能會承擔一些父親的國王職責。