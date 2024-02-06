英王罹癌／查理三世即起接受治療 延後所有公開活動

英國白金漢宮5日聲明表示，國王查理三世被診斷出罹患癌症，他已經展開治療，且會延後出席公眾活動。圖為查理三世1月29日離開接受檢查的倫敦診所，向群眾揮手。右為卡蜜拉皇后。(美聯社)

英國白金漢宮(Buckingham Palace)5日公布一項令人震驚的消息，國王查理三世 (King Charles III)被診斷出罹患癌症 ，已經展開治療，將延後所有公開活動，不過並未具體說明查理罹患何種癌症。

美聯社報導，白金漢宮5日發表聲明：「國王陛下今天起正式展開治療，在此期間依循醫師建議延後公開活動，但國王陛下仍照常處理國事和官方文書。」

白金漢宮指出，75歲的查理對於後續治療「相當樂觀」，並期待盡快痊癒以全面履行皇室職務。

根據報導，上任不到18個月的查理在上個月住院接受攝護腺肥大手術，白金漢宮表示正是在住院期間發現異狀：「醫師注意到另一個病灶，經過檢驗後證實罹患癌症」。

根據英國王室消息人士透露，查理並非罹患攝護腺癌，白金漢宮也強調：「國王選擇分享其罹癌消息，一來是為了防止外界揣測，二來藉此幫助大眾理解全球各地的罹癌患者」。

根據報導，查理已經親自告知威廉王子(Prince William)和哈利王子(Prince Harry)，以及姊姊安妮公主(Princess Anne)、弟弟安德魯王子(Prince Andrew)和愛德華王子(Prince Edward)。

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)得知國王罹癌消息後公開表示：「祝福國王陛下早日康復，我深信他會很快完全恢復體力，我知道英國舉國上下都會祝福他平安順利。」

拜登 X發文 為查理打氣

還有拜登總統5日在拉斯維加斯向記者坦承已經得知消息，並表示希望和查理聊聊，他說：「我很擔心他。」隨後在社群平台X發文，為查理加油打氣：「治療癌症和對抗病魔需要希望和絕對的勇氣，吉兒與我將和英國人民一起為國王陛下禱告，希望他盡快痊癒。」

提倡防癌的「覺察癌症」(Catch Up With Cancer)運動發起人普萊斯(Pat Price)表示今後將有數百萬人對查理的健康狀況「集體擔憂」，他說：「國王宣布對抗癌症的公開態度，可以徹底提醒我們，全球二分之一人口在生命的某個時間點都有罹癌的可能」。