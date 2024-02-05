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49人跑鋒母親是泰勒絲歌迷 本周拒聽她的歌

編譯徐薏茹／綜合4日電
舊金山49人全能明星跑鋒麥凱夫瑞(中)的母親麗莎是流行音樂天后泰勒絲的歌迷，然而當兒子將在超級盃對上天后新男友凱爾西所屬的球隊時，麗莎說表示將拒絕聽泰勒斯的歌。(美聯社)
舊金山49人全能明星跑鋒麥凱夫瑞(中)的母親麗莎是流行音樂天后泰勒絲的歌迷，然而當兒子將在超級盃對上天后新男友凱爾西所屬的球隊時，麗莎說表示將拒絕聽泰勒斯的歌。(美聯社)

今年超級盃決賽11日在拉斯維加斯忠實體育場(Allegiant Stadium)登場，由美聯冠軍堪薩斯城酋長隊對陣國聯冠軍舊金山49人隊。

49人隊全能明星跑鋒麥凱夫瑞(Christian McCaffrey)的母親麗莎(Lisa)是流行樂天后泰勒絲的歌迷，然而她兒子即將在周日對上天后新男友凱爾西(Travis Kelce)所屬的酋長隊，麗莎在麥凱夫瑞未婚妻奧利維亞·卡波(Olivia Culpo)的podcast節目「Your Mom」上說：「接下來的幾天我拒絕聽泰勒絲的歌。」

麗莎表示：「我愛泰勒絲，我樂見她的戀情，但我們正在抵制泰勒絲的歌。」

「如果她突然出現在電台…不聽，本周她對我們來說並不存在。」

麗莎的播放清單和所有內容都有泰勒絲，但在接下來這一周，她將暫時放下對泰勒絲的熱愛，因為兒子效力的舊金山49人隊將努力爭取近30年來第一個超級盃冠軍。

泰勒絲本季出席12場酋長隊比賽為男友加油，酋長隊在美國聯盟(AFC)冠軍賽中擊敗巴爾的摩烏鴉隊(Baltimore Ravens)時，兩人擁吻慶祝一幕成為比賽一大亮點。

泰勒絲和凱爾西自去年9月開始公開約會；麥凱夫瑞和卡波則自2019年開始約會，並於去年訂婚。

據報導，泰勒絲「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)本月7至10日在日本東京演出，屆時將搭私人飛機趕回國觀賽。而麗莎和卡波也將親臨賭城比賽現場，為麥凱夫瑞加油。

泰勒絲 超級盃 舊金山

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